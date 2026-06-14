В МИД РФ объяснили сохранение безвиза для украинцев

Власти принимают во внимание "гуманитарные аспекты"

14 июня 2026, 13:07, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Безвизовый въезд в Россию для украинцев сохраняется из гуманитарных соображений, несмотря на выход Украины из соответствующего соглашения, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Он напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между РФ и Украиной было подписано в 1997 году. Договор был важен для поддержания связей между народами, в первую очередь — семейных уз, пояснил дипломат. В 2023 году по инициативе Киева соглашение прекратило действие.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента Российской Федерации № 734 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины", который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать», — сказал Климов.

Сейчас граждане Украины могут приехать в Россию с территории других государств только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и московский аэропорт Шереметьево.