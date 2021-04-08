Жительница Барнаула пожаловалась на опасный тротуар на оживлённой улице

Жительница города в сообществе Barnaul22 рассказала об опасном тротуаре на пересечении улиц Юрина и Попова. Мать женщины уже получила травму, горожанка просит обратить внимание на проблему. На опубликованных фотографиях видно, что из-под асфальта в пешеходной зоне торчат остатки металлической конструкции. Именно они и представляют опасность для людей.

"Сегодня мама, проходя по этой дороге с пакетами, подняла голову, чтобы посмотреть светофор, не заметила и зацепилась об этот крюк ногой! В итоге разбитые колени, поцарапанные руки и вывих ноги, а также порванный сапог и вся в грязи! И рядом никого не оказалось, чтобы помочь встать", – поделилась своей историей женщина.

Ранее барнаульцы опубликовали фотографии с участка под балконами одной из многоэтажек. Вся придомовая территория усыпана мусором. Горожане недовольны грязными дворами.