Полицейский случайно ранил подростка во время погони в Туве

Сотрудник ГИБДД в Туве случайно ранил 11-летнюю девочку во время погони за нарушителем. Об этом сообщает РИА Новости.

"На неоднократные законные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и выехал на автодорогу Ак-Довурак – Тээли, тем самым создавая опасность другим участникам дорожного движения. В этот момент на подмогу прибыл второй экипаж ДПС. При преследовании автомашины сотрудниками полиции было применено табельное оружие", – рассказали в региональном МВД.

Полицейский сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем начал стрелять по автомобилю. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в расстреле табуна лошадей в Усть-Коксинском районе. Им оказался 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району.