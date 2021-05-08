Такой день. Концерты во дворах для ветеранов и платный проезд на кладбище в Радоницу

В Барнауле выездные "Фронтовые бригады" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы прямо у них во дворах. Артисты побывали по 15 адресам и исполнили для фронтовиков песни военных лет. Среди поздравленных: Матрёна Андрейченко, Лев Малиновский, Альберт Лисафин, Надежда Мордовцева, Август Бескровный.
Барнаульцев не будут бесплатно возить до кладбища в Родительский день, который в этом году выпал на 11 мая. До мест захоронений придётся добираться на общественном транспорте.
9 мая в Барнауле пройдут праздничные фейерверки, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы не допустить массового скопления людей, их проведут на пяти площадках.
Также в связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Барнауле запустят шесть фонтанов. Ещё несколько аналогичных объектов заработают в краевой столице до конца месяца.
Уровень воды в реке Обь по гидропосту в Барнауле за сутки поднялся на 8 см и составляет 534 сантиметра. Таким образом, до критической отметки воде осталось прибыть ещё на 6 сантиметров.
В Алтайском крае зарегистрировали ещё 65 случаев COVID-19, 10 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 50 209 человек, а количество смертей достигло 3028.
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