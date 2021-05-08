10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3028, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 65 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 209. Выздоровели 45 169 человек (+99 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 20, Бийск – 7, Рубцовск – 5, Славгород, Бийский, Егорьевский, Ключевской, Локтевский, Павловский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Советский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 184 пациентов, из них 78 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 397 коек.
Комментарии