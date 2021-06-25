В Алтайском крае от ковида привили 27% работников спортивной отрасли

Свыше 27% работников спортивной отрасли вакцинированы от коронавирусной инфекции, рассказали amic.ru в пресс-службе регионального Министерства спорта.

Так, 25 июня сотрудники ведомства коллективно поставили первую прививку.

"Очень важно сегодня сохранить работу спортивной отрасли, поэтому мы идём вакцинироваться, – аргументировали министр спорта Алексей Перфильев. – Опыт прошлого года показал, что только соблюдая правила и рекомендации, единой солидарной позицией со всем спортивным сообществом можно удержать ситуацию".

Инициативу поддержала и Федерации бокса Алтайского края. Одним из первых принял участие в вакцинации председатель правления организации Армен Тоноян.

Он подчеркнул, что лето – это самый благоприятный период, так как есть время восстановиться и подготовиться к сезону.

Ставят прививки и участники делегаций, которые прибудут на олимпиаду городов и олимпиаду сельских спортсменов. В частности, по данным регионального Минспорта, вакцинировались спортсмены из Алейска, Рубцовска, Славгорода и Завьяловского района.