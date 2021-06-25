Такой день. Дело против мэрии Барнаула и обращение к Путину из-за сельской школы

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 25 июня.

Сотрудники дорожной инспекции ОГИБДД по Барнаулу подтвердили плохую видимость на пешеходном переходе возле дома № 8 по улице Сухэ-Батора. 25 мая 60-летний водитель сбил на нём девочку, которая выбежала на переход прямо перед автомобилем.

Жительница Алтайского края перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приёма сообщений и рассказала, что в селе Новая Чемровка Зонального района уже год не могут приступить к строительству школы. Бывшее образовательное учреждение закрыли по причине аварийного состояния, но вот к возведению новой, по словам Маргариты Тупикиной, так и не приступили.

Барнаульские общественники, выступающие против сноса и застройки Речного вокзала, организуют второй пикет. Он пройдёт в воскресенье, 27 июня, в 13:00 на площади Свободы.

Алтайский краевой суд изменил приговор начальнику Межрайонной инспекции ФНС № 14 Алексею Шлегелю по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Элитный жилой комплекс на ул. Пролетарской, 80, третий раз "забраковали" на градостроительном совете в Барнауле. Проект представляли комиссии в феврале и марте 2021 года, но экспертов не устраивал то внешний вид ЖК, то его "содержание". На третьем заседании "строительные" чиновники и архитекторы вновь заявили, что ЖК нуждается в доработке. Однако на четвёртый "суд" инвестор не пойдёт: он настаивает, что все замечания, советы и предложения комиссии несут лишь рекомендательный характер.

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность по контуру магистрали М-33 ТЭЦ-3 завершились в Барнауле. За время опрессовки энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений. Порядка 70 тысяч жителей уже получили горячую воду, причём ранее заявленного Сибирской генерирующей компанией срока.

Свыше 27% работников спортивной отрасли вакцинированы от коронавирусной инфекции, рассказали amic.ru в пресс-службе регионального Министерства спорта. 25 июня сотрудники ведомства коллективно поставили первую прививку.