Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид

Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в число 13 регионов России, где охват населения тестированием на коронавирус меньше норматива. Об этом сообщает ТАСС.

Также в список попали Вологодская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Псковская, Саратовская и Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

Попова уточнила, что среднесуточный показатель по России составляет 339,4 теста на 100 тысяч человек.

Напомним, по данным регионального оперштаба на 9 июля среднесуточный охват тестированием жителей Алтайского края составил 253,62 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7343 человек в день.