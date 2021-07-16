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В крайизбиркоме рассказали, как поступят с непривитыми от ковида членами комиссий

, ИА "Амител"
Пока вакцину поставили 30% сотрудников УИК
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Членов участковых избирательных комиссий в Алтайском крае, непоставивших прививку от ковида, не будут отстранять от работы. Вакцинация остаётся добровольной процедурой, сообщила amic.ru председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Напомним, в сентябре жители региона будут одновременно выбирать депутатов Госдумы и АКЗС. В избиркоме уверяют, что все меры профилактики против распространения коронавируса на выборах будут соблюдены. 

Оснований отстранять нет

Акимова сообщила, что Роспотребнадзор совместно с ЦИК России утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса во время единого дня голосования, который назначен на 19 сентября 2021 года. Участникам избирательного процесса рекомендовано поставить прививки. Однако заставлять никто никого не будет, отметила Акимова.

"В соответствии с пунктом 2.7 данных рекомендаций, во избежание заражения в период проведения избирательной кампании, членам избиркомов и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции. В настоящее время мы постоянно мониторим уровень заболеваемости членов комиссий, а также количество поставивших прививки. При этом вакцинация носит исключительно добровольный характер. Никаких оснований для отстранения от работы членов комиссий нет", – уточнила председатель КИК.

Ирина Акимова отметила, что избирком максимально работает по информированию членов комиссий, до них доведены все рекомендации Роспотребнадзора.

По данным на середину июля, вакцинацию прошли около 30% от общего числа членов избирательных комиссий всех уровней в Алтайском крае, уточнили в пресс-службе крайизбиркома.

Рекордная сумма на безопасность

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова указывала, что в предстоящую избирательную кампанию члены участковых комиссий не будут напрямую взаимодействовать с избирателями, контакты будут сведены к минимуму. Информация о выборах будет распространяться в основном при помощи наружной рекламы.

Всего в предстоящий единый день голосования в Алтайском крае будет открыто более 1700 избирательных участков и задействовано примерно 16,5 тысячи сотрудников.

На проведение осенних выборов в Госдуму ЦИК потратит рекордные 21,4 млрд рублей. Из них 4,8 млрд будет выделено на мероприятия, связанные с безопасностью участников голосования. В частности средства пойдут на закупку масок, перчаток, антисептиков, защитных экранов для лица и экранов-перегородок для столов, а избирателям выдадут одноразовые ручки, маски и перчатки.

Непосредственно на подготовку и проведение выборов в ГД уйдёт 16,6 млрд рублей. Эти деньги направят на дополнительную оплату труда сотрудников избиркомов, изготовление печатной продукции, транспортные услуги, приобретение и установку оборудования и др.

Урны, сейфы и канцелярия

Краевая избирательная комиссия активно готовится и к выборам в АКЗС. На днях был объявлен масштабный аукцион на покупку новых урн для избирательных бюллетеней. Цена вопроса – 11,6 млн рублей. Всего планируется закупить 600 стационарных ящиков, которые должны быть изготовлены из пластика с алюминиевыми уголками. Согласно техническому заданию, на одной из стенок урны должна быть цветная наклейка с гербом РФ.

Помимо этого, крайизбирком намерен приобрести 1500 переносных ящиков с наплечными ремнями. Скорее всего, их будут использовать для выездного голосования. Итоги аукциона подведут 26 июля. До этого КИК заказал 1793 архивных металлических шкафа с ригельными замками. В них будут хранить документацию комиссий. Начальная цена этого контракта составила 9,9 млн рублей. Кроме того, ранее были объявлены тендеры на поставку расходных материалов и канцелярии. Суммарная стоимость контрактов – несколько сотен тысяч рублей.

Как уже сообщалось, выборы депутатов Алтайского Заксобрания обойдутся бюджету региона примерно в 251 млн рублей. Отметим, что выборы прошлого созыва АКЗС в 2016 году стоили значительно меньше. Тогда край выделил 180 млн рублей, но с учётом экономии потратили только 150 млн. Сколько удастся сэкономить на этот раз – покажет время.

Выборы депутатов Госдумы на территории края будут профинансированы из федерального бюджета. Точная смета пока неизвестна, на аналогичную кампанию пять лет назад было выделено примерно 175,5 млн рублей. Таким образом, суммарно выборы депутатов Госдумы и АКЗС в 2016 году обошлись региональному и федеральному бюджету почти в 355 млн рублей.

Напомним, голосование в Алтайском крае будет проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы и АКЗС. Кроме того, в эти же сроки пройдёт ещё ряд небольших муниципальных кампаний. Подробнее о них можно почитать здесь.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.07.2021 07:34
- гость -

Двойные стандарты

16.07.2021 07:47
Гость

Никаких оснований для отстранения от работы членов комиссий нет", – уточнила председатель КИК.
Нет,ребята,давайте на равных- всех,так всех не допускать к работе.

16.07.2021 07:53
Лёха

А куда делись старые урночки под мусор? Такое впечаление, что они их не покупают, а снимают в аренду на один день. Ну или покупают каждый раз те же самые. Ну а чё так 11 миллионов на поддержание билютней, нормально... Ну надо же где-то добывать источники финансирования.

16.07.2021 07:59
Павлик Морозов

600 урн для голосования из "пластика с металлическими уголками" по 19333 рубля штука?! Не дорого будет?

16.07.2021 08:14
Лёха

Наверное в крае происходит демографический прирост голосователей на 600 урн ежевыборно.

16.07.2021 08:34
- гость -

А где урны с предыдущих голосований? Что от стыда рассыпались?

16.07.2021 08:42
гость

Ну да, не логично. Если они не работают с людьми, то и никто не работает. Может это, чтобы поменьше народу там толкалось? Кто то не придет, его бюллетень можно использовать, не?

16.07.2021 09:26
- гость -

Здрассьте приехали. То есть они с людьми не работают, в одном помещении не сидят целый день, распространяя вирус, если больны? Маски же у них тоже будут под носом болтаться. Мо-лод-цы. Нет оснований, ага.

16.07.2021 09:32
Гость

Судя по тенденциям- к выборам невакцинированных (электорат) на улицу выпускать не будут. Или на три дня вирус внезапно победят и всех амнистируют? А потом-новый виток спирали.

16.07.2021 10:07
- гость -

16.07.2021 08:42
гость
Кто то не придет, его бюллетень можно использовать, не?

Там наверно всё намного проще : бюлетени же никому не дадут пересчитывать в случае чего, да и уничтожат их как можно быстрее после всего, а в итоговом формуляре ведь совершенно ничто не мешает написать любые цифры туда куда скажут сверху и передать их потом.

16.07.2021 11:25
Карма

Я теперь ускорилась! Так что, кто будет заниматься фальсификациями на выборах, заболеет и умрет, или кого то из близких похоронит.

16.07.2021 12:36
гость

про членов комиссий всё ясно-привиты должны быть- а кандидаты в депутаты ?== при описании качеств их личности надо писать: привит тогда-то и там-то =нано частицы прижились.

16.07.2021 12:40
гость

самое главное что именно учителя фальсификациями на выборах заняты===Учитель! Пред именем твоим....уже не хочется преклонить колени."

16.07.2021 16:00
- гость -

Не пойду голосовать, пока ВСЕХ членов избиркома и наблюдателей не привьют два раза!

16.07.2021 17:24
гость

Не пойду голосовать, пока ВСЕХ членов избиркома и наблюдателей не привьют два раза!


выборы просто провалятся, потому что ставить прививку только для того, чтобы 3 дня быть в комиссии - мало кто согласится. Так же и наблюдателей не будет

16.07.2021 17:44
- гость -

16.07.2021 17:24
гость
Прививку ставят, чтоб сохранить здоровье в первую очередь. Умные люди это давно поняли.

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