Деревянный дом загорелся в садоводстве под Барнаулом

В садоводстве "Сибирский садовод" загорелся дом. На месте работают пожарные, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Информация о причинах возгорания и наличии пострадавших уточняется.
Напомним, что 26 июля спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.
Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.
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