Успей на бюджет: АлтГТУ назвал сроки дополнительного приёма документов

В АлтГТУ с 18 по 24 августа 2021 года идёт приём документов от поступающих по результатам вступительных испытаний. С 18 по 28 августа 2021 года подать документы могут абитуриенты по результатам ЕГЭ. А 29 августа 2021 года АлтГТУ опубликует конкурсные списки.
Приём заявлений о согласии на зачисление продлится до 18:00 30 августа 2021 года. На следующий день будет издан приказ о зачислении.
Количество бюджетных мест
АлтГТУ (Барнаул):
- Химическая технология – 14;
- Продукты питания животного происхождения – 12;
- Продукты питания из растительного сырья – 8;
- Материаловедение и технологии материалов – 3;
- Конструирование изделий лёгкой промышленности – 2;
- Технологические машины и оборудование – 1;
- Наземные транспортно-технологические средства – 1.
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ:
- Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий – 8;
- Проектирование авиационных и ракетных двигателей – 7;
- Продукты питания из растительного сырья – 7;
- Приборостроение – 5;
- Строительство – 1.
Рубцовский индустриальный институт (филиал) АлтГТУ:
- Информатика и вычислительная техника – 12;
- Строительство – 8;
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – 7.
Подать заявление о приёме и согласии на зачисление можно на сайте приёмной комиссии АлтГТУ.