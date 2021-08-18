Успей на бюджет: АлтГТУ назвал сроки дополнительного приёма документов

В АлтГТУ с 18 по 24 августа 2021 года идёт приём документов от поступающих по результатам вступительных испытаний. С 18 по 28 августа 2021 года подать документы могут абитуриенты по результатам ЕГЭ. А 29 августа 2021 года АлтГТУ опубликует конкурсные списки.

Приём заявлений о согласии на зачисление продлится до 18:00 30 августа 2021 года. На следующий день будет издан приказ о зачислении.

Количество бюджетных мест

АлтГТУ (Барнаул):

Химическая технология – 14;

Продукты питания животного происхождения – 12;

Продукты питания из растительного сырья – 8;

Материаловедение и технологии материалов – 3;

Конструирование изделий лёгкой промышленности – 2;

Технологические машины и оборудование – 1;

Наземные транспортно-технологические средства – 1.

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ:

Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий – 8;

Проектирование авиационных и ракетных двигателей – 7;

Продукты питания из растительного сырья – 7;

Приборостроение – 5;

Строительство – 1.

Рубцовский индустриальный институт (филиал) АлтГТУ:

Информатика и вычислительная техника – 12;

Строительство – 8;

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – 7.

Подать заявление о приёме и согласии на зачисление можно на сайте приёмной комиссии АлтГТУ.