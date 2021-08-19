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Еще один медийный коммунист посетит Барнаул перед выборами

, ИА "Амител"
Николай Платошкин не баллотируется в депутаты Госдумы, зато в парламент идет его жена
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

20 августа Барнаул с рабочим визитом посетит лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин. Информация об этом размещена на сайте Алтайского крайкома КПРФ.

Сам Платошкин анонсировал свой приезд в Алтайский край в Telegram-канале: "Нашему кандидату  в Госдуму по Славгородскому округу Анне Левашовой запретили установку агитационных кубов. Мол, возле них будут собираться люди и всех перезаражают. Вот как они (власти — прим. ред.) боятся общения красных кандидатов с людьми! Наш ответ — Платошкин как доверенное лицо Анны Левашовой поедет на этой неделе в Алтайский край. Разрешение от суда на поездку уже получено".

Напомним, жена Платошкина Анжелика Глазкова включена в тергруппу КПРФ, которая объединяет Алтайский край, республики Алтай и Тыва. Супруга Платошкина идёт в списке под № 2, вслед за Марией Прусаковой. Также коммунисты выдвинули ещё одного представителя движения за "Новый социализм" в качестве кандидата в Госдуму от Алтайского края. Речь идёт о новосибирской активистке Анне Левашовой. Она пойдёт по одномандатному округу № 42.

Ранее Алтайский край уже посетило несколько известных коммунистов. Среди них — блогер, депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко и первый зампред председателя ЦК партии Юрий Афонин. Летом этого года визиты на Алтай нанесли еще несколько крупных федеральных политиков. В их числе — председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сопредседатель "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, лидер "Родины" Алексей Журавлёв и председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Кто такой Николай Платошкин

Платошкин известен в первую очередь как лидер движения "За новый социализм". Кроме того, он является доктором исторических наук, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В октябре 2020 года был избран председателем "Социалистической партии Российской Федерации".

В июне 2020 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по факту склонения к массовым беспорядкам и публичного распространения заведомо ложной информации. Поводом для обвинения по статье о массовых беспорядках стали несколько роликов Платошкина на YouTube. 19 мая 2021 года суд признал Платошкина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

19.08.2021 12:43
гость

Пока единственный человек в стране, осужденный за организацию массовых беспорядков. От выборов отстранили, есть версия, что боятся больше Навального

19.08.2021 12:44
- гость -

Медийный, но не идейный!

19.08.2021 12:45
Виктор

Не переоценивайте кубы. Ну дадут в таком кубе прохожему газету, кепку, ручку и календарик. И скажут "При нас будете жить лучше!" Но не факт, что после этого человек проголосует именно за тех, кто в кубе

19.08.2021 13:04
- гость -

"...по факту склонения к массовым беспорядкам и публичного распространения заведомо ложной информации"
----------------------------------------
Так а навальный за что осужден?Ах,да-за жульничество и воровство.

19.08.2021 13:12
М

Еще один сиделец за интересы народа. Только этот в Америке не сидел, он там работал.
Олег Матвейчев: «Мы узнали о Николае Платошкине в 2018 году. Оказывается, все это время этот человек прекрасно работал на хороших должностях в МИДе, послом в Латинской Америке, потом в Хьюстоне США. И вот там, из Хьюстона, был выгнан из МИДа. Это странно, потому что, с чего бы это МИДу нормального дипломата, сделавшего карьеру, ещё молодого, куда-то выгонять? Большие подозрения, что он был завербован американцами.»
Явно креатура определенных группировок. Так просто на центральные ТВ-каналы не пускают. Скорей всего Платошкин призван окучить "красную" часть населения, которая разочаровалась в КПРФ но достаточно обширна и утилизировать её. Завлекало стандартное - "отобрать и поделить". Как вариант утилизации - майдан, т.е. бросить самых активных на баррикады (тут он переборщил, за что и присел).
Речью и поведением смахивает на обыкновенного гопника, даже странно как он работал столько лет в МИДе.

19.08.2021 13:13
АБОРИГЕН

19.08.2021 12:43
гость
С чего вдруг то единственный, аллё?!
Партию его надо назвать "За новые грабли."

19.08.2021 13:21
гость

19.08.2021 13:13
АБОРИГЕН


Навальный за что сидит, аллё? Не за организацию массовых беспорядков. По мнению власти их организовывал Платошкин

19.08.2021 13:22
гость

"красную" часть населения, которая разочаровалась в КПРФ но достаточно обширна

Партия Платошкина на выборы с КПРФ идет

19.08.2021 13:45
- гость -

19.08.2021 13:12
М
Как ведет внешнюю политику царек , так впечатление такое - весь МИД завербован.

19.08.2021 12:43
гость
Еще Удальцов сидел за политику. А навальный просто клоун и , наверняка, проект кремля.


Платошкин - честный и порядочный человек, таких власть боится, не за что зацепить.

19.08.2021 13:52
- гость -

Что-то эти ребята в мэры или губернаторы не рвутся. В Думе думать одно а городом или регионрм рулить другое.

19.08.2021 14:10
Виктор

А помните несколько лет назад в новостях регулярно фигурировал Алексей Брагин — медийный барнаульский коммунист, которого пригласили в ЦК КПРФ. Он в грядущих выборах принимает участие?

19.08.2021 14:24
АБОРИГЕН

19.08.2021 13:21
гость
А ты кроме Навального никого и не знаешь? Понятно.

19.08.2021 14:25
- гость -

19.08.2021 13:12
М
Большие подозрения, что он был завербован американцами.
-----
Большие подозрения, что Едроссы людей едят. Население же сокращается.

19.08.2021 14:54
мимопроходил

а много там еще комедийных?

19.08.2021 15:00
М

19.08.2021 13:45
- гость -
Государь пока правильно ведет внешнюю политику, войн на территории России нет. Американцы и страны НАТО записали нас во враги, значит всё нормально. В 90х как известно мы были друзьями. А друзья мы тогда когда нас можно грабить по полной.

19.08.2021 14:25
- гость -
Да, Сталин кстати тоже говорят младенцев ел. Однако если расширить диапазон, за 5-6 лет, то именно при ЕР в 2014 мы вышли из "русского креста" в который попали в 1994м. В 90х как известно кушали по миллиону в год. Однако впервые за 20 лет рождаемость превысила смертность. А благодаря путинскому МСК к 2016 появилось дополнительно 2 млн.детей. Сейчас не спорю просели, враг не собирается легко сдаваться.

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