Еще один медийный коммунист посетит Барнаул перед выборами

20 августа Барнаул с рабочим визитом посетит лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин. Информация об этом размещена на сайте Алтайского крайкома КПРФ.

Сам Платошкин анонсировал свой приезд в Алтайский край в Telegram-канале: "Нашему кандидату в Госдуму по Славгородскому округу Анне Левашовой запретили установку агитационных кубов. Мол, возле них будут собираться люди и всех перезаражают. Вот как они (власти — прим. ред.) боятся общения красных кандидатов с людьми! Наш ответ — Платошкин как доверенное лицо Анны Левашовой поедет на этой неделе в Алтайский край. Разрешение от суда на поездку уже получено".

Напомним, жена Платошкина Анжелика Глазкова включена в тергруппу КПРФ, которая объединяет Алтайский край, республики Алтай и Тыва. Супруга Платошкина идёт в списке под № 2, вслед за Марией Прусаковой. Также коммунисты выдвинули ещё одного представителя движения за "Новый социализм" в качестве кандидата в Госдуму от Алтайского края. Речь идёт о новосибирской активистке Анне Левашовой. Она пойдёт по одномандатному округу № 42.

Ранее Алтайский край уже посетило несколько известных коммунистов. Среди них — блогер, депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко и первый зампред председателя ЦК партии Юрий Афонин. Летом этого года визиты на Алтай нанесли еще несколько крупных федеральных политиков. В их числе — председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сопредседатель "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, лидер "Родины" Алексей Журавлёв и председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Кто такой Николай Платошкин

Платошкин известен в первую очередь как лидер движения "За новый социализм". Кроме того, он является доктором исторических наук, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В октябре 2020 года был избран председателем "Социалистической партии Российской Федерации".

В июне 2020 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по факту склонения к массовым беспорядкам и публичного распространения заведомо ложной информации. Поводом для обвинения по статье о массовых беспорядках стали несколько роликов Платошкина на YouTube. 19 мая 2021 года суд признал Платошкина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей.