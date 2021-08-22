Жители Алтайского края, не имеющие регистрации, смогут проголосовать на сентябрьских выборах в региональное Заксобрание и Госдуму на 70 избирательных участках, информирует крайизбирком.
Например, в Барнауле это можно будет сделать на пяти пунктах голосования: по одному в каждом из районов города. Во всех остальных муниципалитетах сформировано по одному участку для избирателей без регистрации. При этом общее число избирательных участков в крае составит почти 1800.
Пункты для голосования без регистрации нужны для того, чтобы принять участие в выборах смогли люди, остающиеся без прописки. Причём это касается не только лиц без определённого места жительства, но и тех, кто меняет прописку и не успел зарегистрироваться по новому адресу.
Напомним, всего для выборов в АКЗС и Госдуму изготовят 7,2 млн бюллетеней. Каждый избиратель получит по четыре документа для голосования – два по партийным спискам и два – по одномандатникам. Всего будет изготовлено по 1,8 млн бюллетеней каждого вида. Отметим, в Алтайском крае по состоянию на 1 июля 2021 года было зарегистрировано 1 792 470 избирателей.
Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.
Комментарии
Равшан и Джамшут одобряют.
А бюллетень для выбора места размещения стелы "Барнаул — город трудовой доблести" пятым будет?
Братья и сёстры! Обращение Андрея Караулова к зрителям. Послушайте! И разошлите друзьям
Вот где едро себе голоса добавлять будет
Вам там чурбаньё навыбирает как надо