Жители Алтайского края, не имеющие регистрации, смогут проголосовать на сентябрьских выборах в региональное Заксобрание и Госдуму на 70 избирательных участках, информирует крайизбирком.

Например, в Барнауле это можно будет сделать на пяти пунктах голосования: по одному в каждом из районов города. Во всех остальных муниципалитетах сформировано по одному участку для избирателей без регистрации. При этом общее число избирательных участков в крае составит почти 1800.

Пункты для голосования без регистрации нужны для того, чтобы принять участие в выборах смогли люди, остающиеся без прописки. Причём это касается не только лиц без определённого места жительства, но и тех, кто меняет прописку и не успел зарегистрироваться по новому адресу.

Напомним, всего для выборов в АКЗС и Госдуму изготовят 7,2 млн бюллетеней. Каждый избиратель получит по четыре документа для голосования – два по партийным спискам и два – по одномандатникам. Всего будет изготовлено по 1,8 млн бюллетеней каждого вида. Отметим, в Алтайском крае по состоянию на 1 июля 2021 года было зарегистрировано 1 792 470 избирателей.

Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.