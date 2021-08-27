Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 августа

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали более 250 случаев заражения коронавирусом, а в самолёте Барнаул – Москва мужчину "сдали" полиции, из-за того что он спал без маски. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 27 августа – в подборке amic.ru.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 421 человек, в том числе 4850 детей. Выздоровел всего 52 841 человек. Умерло 4600 инфицированных.
Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.
В результате пассажира отправили в отделение.
Новые случаи заражения распределились так: Горно-Алтайск – 19, Майминский район – 6, Кош-Агачский район – 3, Улаганский район – 3, Усть-Коксинский район – 2, Онгудайский район – 1, Чойский район – 1.
За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 582 случая заболевания.
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