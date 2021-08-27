Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 августа

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали более 250 случаев заражения коронавирусом, а в самолёте Барнаул – Москва мужчину "сдали" полиции, из-за того что он спал без маски. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 27 августа – в подборке amic.ru.

1 +256 заражённых 256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае С начала пандемии в регионе зарегистрирован 69 421 инфицированный

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 421 человек, в том числе 4850 детей. Выздоровел всего 52 841 человек. Умерло 4600 инфицированных. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 202 пациента, умер 21 человек.Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 421 человек, в том числе 4850 детей. Выздоровел всего 52 841 человек. Умерло 4600 инфицированных.

2 Без маски, но с протоколом Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва Разбираться в ситуации пришлось правоохранителям

Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.

В результате пассажира отправили в отделение.

На борту самолёта Барнаул – Москва авиакомпании "Победа" произошёл конфликт из-за того, что мужчина уснул без маски.Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.В результате пассажира отправили в отделение.