Такой день. Визит Михаила Мурашко и День города в Барнауле

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки 11 сентября прибыл в Барнаул. Он побывал в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере. После этого министр встретился с Виктором Томенко и наградил медработников.

В Бийске маршрутка перевернулась после столкновения с иномаркой. Оба водителя получили травмы, а пассажиры, которые ехали в маршрутке, остались целы.

В День города в Барнауле на улицы выехали необычные трамваи. На вагонах разместили слова благодарности врачам. При помощи трамваев, которые курсируют по маршрутам № 1 и № 7, администрация города Барнаула и работники "Горэлектротранса" выразили свою благодарность медикам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.

11 сентября Барнаул отмечает свой 291-й день рождения. Несмотря на пасмурную погоду, в городе прошли праздничные мероприятия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк поздравили жителей Барнаула с праздником.