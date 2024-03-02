Асфальт провалился на улице Профинтерна в Барнауле
Яма размером с канализационный люк
02 марта 2024, 19:50, ИА Амител
Яма на Профинтерна / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле провалился асфальт на улице Профинтерна. О яме посреди дороги рядом с домом № 7 сообщил "В курсе 22".
На кадрах видно, что углубление сопоставимо по размеру с канализационным люком. Оно ничем не заделано и водители продолжают ездить по участку, рискуя застрять колесом и повредить автомобиль.
19:58:04 02-03-2024
шо, опять?!
20:37:12 02-03-2024
Это асфальт???
20:38:59 02-03-2024
Одной помойкой меньше будет, желательно чтобы корыто от 5 мультов.
06:31:27 03-03-2024
От вокзала, в частности от здания НКВД идёт подземный переход к администрации края и бомбоубежищу возле дворца спорта. Нам рассказывали, что эти переходы на входе залили бетоном.
07:19:26 03-03-2024
Яму так никто и не заделал. сегодня с утра проезжал
10:26:40 03-03-2024
Это прорыв. Весной зарастёт.
20:16:03 03-03-2024
Кто-то из коммунальщиков-дорожников минусует.