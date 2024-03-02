Асфальт провалился на улице Профинтерна в Барнауле

Яма размером с канализационный люк

02 марта 2024, 19:50, ИА Амител

Яма на Профинтерна / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле провалился асфальт на улице Профинтерна. О яме посреди дороги рядом с домом № 7 сообщил "В курсе 22".

На кадрах видно, что углубление сопоставимо по размеру с канализационным люком. Оно ничем не заделано и водители продолжают ездить по участку, рискуя застрять колесом и повредить автомобиль.