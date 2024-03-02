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Асфальт провалился на улице Профинтерна в Барнауле

Яма размером с канализационный люк

02 марта 2024, 19:50, ИА Амител

Яма на Профинтерна / Фото: "В курсе 22"
Яма на Профинтерна / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле провалился асфальт на улице Профинтерна. О яме посреди дороги рядом с домом № 7 сообщил "В курсе 22".

На кадрах видно, что углубление сопоставимо по размеру с канализационным люком. Оно ничем не заделано и водители продолжают ездить по участку, рискуя застрять колесом и повредить автомобиль.

Барнаул

Комментарии 7

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Элен без ребят

19:58:04 02-03-2024

шо, опять?!

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Гость

20:37:12 02-03-2024

Это асфальт???

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Сэм 3

20:38:59 02-03-2024

Одной помойкой меньше будет, желательно чтобы корыто от 5 мультов.

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Гость

06:31:27 03-03-2024

От вокзала, в частности от здания НКВД идёт подземный переход к администрации края и бомбоубежищу возле дворца спорта. Нам рассказывали, что эти переходы на входе залили бетоном.

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Гость

07:19:26 03-03-2024

Яму так никто и не заделал. сегодня с утра проезжал

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Гость

10:26:40 03-03-2024

Это прорыв. Весной зарастёт.

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Гость

20:16:03 03-03-2024

Кто-то из коммунальщиков-дорожников минусует.

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