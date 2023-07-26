НОВОСТИОбщество

"Отвернулись друзья". Барнаулец Падун, жестоко убивший жену, сожалеет и хочет домой

Сегодня утром, перед оглашением приговора, мужчина выступил в суде с последним словом

26 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Приговор барнаульцу Константину Падуну, который задушил бывшую жену Елену Падун и спрятал тело на крыше дома, огласят 26 июля. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил источник amic.ru, сегодня утром Константин выступил в суде с последним словом. Он заявил, что сожалеет о произошедшем и хочет побыстрее вернуться к нормальной жизни и детям.

"При этом он ни разу за полгода заседаний не спросил ни у кого, как сейчас живут его дети", – отметил собеседник.

Также подсудимый пожаловался, что все друзья отвернулись от него и не выходят на связь. Сейчас с ним общается лишь одна некая женщина, которая его поддерживает.

Напомним, ночью 5 января 2023 года Падун во время ссоры задушил бывшую жену, положил тело в мешок, вынес на крышу дома и засыпал снегом. Утром, чтобы отвести от себя подозрения, взял ее телефон и от ее имени написал коллеге по работе, что задерживается и будет позже. Когда начались поиски Елены, он несколько дней убеждал правоохранителей, что женщина вела разгульный образ жизни и, скорее всего, ушла из дома и бросила детей. 8 января тело женщины нашли. В итоге мужчина признался в убийстве.

Кадр из видео: t.me/sledcom_press

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Барнаул громкое дело

Комментарии 7

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ыть

16:02:00 26-07-2023

твои друзья в овраге лошадь доедают

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Гость

16:22:26 26-07-2023

бедняга...

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Гость

16:47:36 26-07-2023

Очень жалко Константина.

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Гость

17:33:40 26-07-2023

Гость (16:47:36 26-07-2023) Очень жалко Константина. ... Он убил человека.

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Оля

17:14:37 26-07-2023

Нечего дома делать! Ещё и к детям . Никто не ждёт тебя. Холоднокровных убийца, не места в обществе и семье.

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Гость

17:36:01 26-07-2023

очень забавное количество лайков и дизлайков

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Гость

21:03:36 26-07-2023

а у кого ему спрашивать о детях?

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