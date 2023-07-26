"Отвернулись друзья". Барнаулец Падун, жестоко убивший жену, сожалеет и хочет домой

Сегодня утром, перед оглашением приговора, мужчина выступил в суде с последним словом

26 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Приговор барнаульцу Константину Падуну, который задушил бывшую жену Елену Падун и спрятал тело на крыше дома, огласят 26 июля. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил источник amic.ru, сегодня утром Константин выступил в суде с последним словом. Он заявил, что сожалеет о произошедшем и хочет побыстрее вернуться к нормальной жизни и детям.

"При этом он ни разу за полгода заседаний не спросил ни у кого, как сейчас живут его дети", – отметил собеседник.

Также подсудимый пожаловался, что все друзья отвернулись от него и не выходят на связь. Сейчас с ним общается лишь одна некая женщина, которая его поддерживает.

Напомним, ночью 5 января 2023 года Падун во время ссоры задушил бывшую жену, положил тело в мешок, вынес на крышу дома и засыпал снегом. Утром, чтобы отвести от себя подозрения, взял ее телефон и от ее имени написал коллеге по работе, что задерживается и будет позже. Когда начались поиски Елены, он несколько дней убеждал правоохранителей, что женщина вела разгульный образ жизни и, скорее всего, ушла из дома и бросила детей. 8 января тело женщины нашли. В итоге мужчина признался в убийстве.