Россиянин подал жалобу в Конституционный суд из-за утильсбора в 1,3 млн рублей

Разница между льготной и полной ставкой утилизационного сбора для водителей теперь может достигать несколько миллионов рублей

17 марта 2026, 12:31, ИА Амител

Авто, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Конституционный суд РФ приступил к рассмотрению жалобы российского автовладельца, столкнувшегося с многократным увеличением утилизационного сбора при ввозе автомобиля, пишет "Коммерсантъ".

Истец — житель Москвы — приобрел внедорожник Kia в Киргизии исключительно для личного пользования. Изначально он рассчитывал уплатить льготный сбор в размере 5,2 тысячи рублей.

Однако в процессе доставки машины в Россию ситуация резко изменилась. Правительство трижды скорректировало правила расчета утилизационного сбора для транспортных средств, ввозимых из стран Евразийского экономического союза.

Суть конфликта заключается в следующем: таможенные органы применили коммерческий коэффициент при начислении сбора, поскольку окончательные документы на автомобиль были оформлены уже после истечения установленных сроков.

Автовладелец настаивает на том, что новые нормы не могут иметь обратной силы и ухудшать положение граждан, заключивших сделки до вступления изменений в силу.

Проблема, с которой столкнулся заявитель, носит системный характер. По оценкам юристов, она затронула тысячи россиян, ввозивших автомобили из Киргизии и Казахстана. Разница между льготной и полной ставкой утилизационного сбора для физических лиц теперь может достигать нескольких миллионов рублей.

В Федеральной таможенной службе поясняют, что статус частного ввоза не гарантирует автоматического применения льготной ставки. Скидка может быть отменена, если будут выявлены нарушения условий "личного пользования". В частности, речь идет о случаях перепродажи автомобиля в течение первого года после ввоза.