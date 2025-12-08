Блогерша из Саратова устроила сыну "собачий кайф" с насосом и вакуумным пакетом

Публика обвинила женщину в опасной игре с ребенком

08 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Блогерша из Саратова оказалась в центре скандала, после того как показала подписчикам, как устроила своему сыну так называемый "собачий кайф" с помощью вакуумного пакета и насоса. Видео мгновенно вызвало резкую реакцию в соцсетях, пишет Baza.

36-летняя Анна Сапарина, ведущая блог о материнстве, сняла ролик, где помещает сына Стаса в большой пакет и через клапан начинает откачивать воздух. Мальчик провел внутри несколько секунд, пока не закричал: "Мама!" В подписи блогерша оставила шутку о том, что "можно и корзинке перекрыть кислород".

Шутка обернулась скандалом: публика обвинила женщину в опасной игре с ребенком, а органы опеки заинтересовались ситуацией и просят проверить условия, в которых живет семья.

