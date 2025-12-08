НОВОСТИОбщество

Блогерша из Саратова устроила сыну "собачий кайф" с насосом и вакуумным пакетом

Публика обвинила женщину в опасной игре с ребенком

08 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Блогерша из Саратова оказалась в центре скандала, после того как показала подписчикам, как устроила своему сыну так называемый "собачий кайф" с помощью вакуумного пакета и насоса. Видео мгновенно вызвало резкую реакцию в соцсетях, пишет Baza.

36-летняя Анна Сапарина, ведущая блог о материнстве, сняла ролик, где помещает сына Стаса в большой пакет и через клапан начинает откачивать воздух. Мальчик провел внутри несколько секунд, пока не закричал: "Мама!" В подписи блогерша оставила шутку о том, что "можно и корзинке перекрыть кислород".

Шутка обернулась скандалом: публика обвинила женщину в опасной игре с ребенком, а органы опеки заинтересовались ситуацией и просят проверить условия, в которых живет семья.

Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина задушила своего девятилетнего сына. Согласно предварительной информации, причиной стало то, что ребенок постоянно просил еду и раздражал ее.

ВВП

07:07:46 08-12-2025

Вот интересно, сколько лайков собрала под видео. Ради их и делала это. Больные(

Гость

07:33:30 08-12-2025

У такой точно забирать надо ребенка. Чему она сможет его научить?

Гость

07:36:02 08-12-2025

Люди осатанели, что ли? За бабло душу продали.

Из деревни

08:09:14 08-12-2025

Это не мать, даже если и родила этого ребенка. Она -нелюдь, мразь

Гость

08:40:24 08-12-2025

Такую - на обследование к психотерапевту, и на принудительное лечение. Пусть оттуда свой блог ведёт

Гость

12:37:03 08-12-2025

В этом игровом трюке нет ничего опасного если бы у матери с сыном были слаженные доверительные отношения. Нужны были тренировки по задержке дыхания и мать должна была знать сколько секунд ребёнок легко выдержит и чтобы у него не случилась паника нужно было дать острый предмет для самостоятельного освобождения. Есть нечто подобное в экстремальном обучении плавать - кидают ребёнка в воду и с бережка наблюдают как он, с криком "Мама!" барахтается, захлёбывается - выплывает или идёт ко дну. В данном случае с вакуумной упаковкой, жизнь ребёнка оказалась в полной зависимости от матери.

Гость

12:43:30 08-12-2025

Гость (12:37:03 08-12-2025) В этом игровом трюке нет ничего опасного если бы у матери с ... Это Вы называете ИГРОВЫМ трюком?! Господи, помилуй Вас и Ваших близких. Да и всех нас от таких игровых трюков.

Гость

14:56:40 08-12-2025

Гость (12:43:30 08-12-2025) Это Вы называете ИГРОВЫМ трюком?! Господи, помилуй Вас и Ваш... Тогда пусть господь помилует всех цирковых артистов, спортсменов, каскадёров... да и многих обычных людей, которых с пелёнок начинают тренировать, обучать опасным трюкам, в виде игр и развлечений в том числе. Кстати: обучение задержке дыхания очень полезно и пригодится на каждом шагу (контакт с больными, прохождение через дымовую завесу курящих, вонючий коллега...)

Гость

12:58:26 08-12-2025

После оправдания матерями...движухи не чему удивляться, главное деньги?

