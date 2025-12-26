Большинство женщин не доверяют партнерам выбор новогодних подарков

Более половины респонденток уверены, что мужчина не справится с этой задачей

26 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Почти три четверти мужчин не дарят своим спутницам на Новый год желанных подарков. Таковы данные исследования, проведенного ювелирной сетью "585 Золотой".

Из-за негативного прошлого опыта 58% опрошенных женщин не доверяют выбор подарка партнеру. Более половины респонденток уверены, что мужчина не справится с этой задачей. Основная причина – неудачные подарки в прошлом: 40% женщин получали ювелирные украшения, не совпавшие с их вкусом, тогда как остались довольны такими презентами лишь 25%. Несмотря на это, украшения остаются в списке желаемых – их хотели бы получить 18% россиянок, причем 51% готовы принять такой подарок только при условии, что он будет стильным и точно соответствовать их предпочтениям.

«Чаще всего женщины мечтают получить на праздник путешествие (55%) или электронику (48%). Также в топе желаний – сертификат в магазин одежды или украшений (35%), деньги (32%) и подарочный сертификат на массаж или spa (28%). Мечта о шубе актуальна для 5% женщин, причем среди дам старше 40 лет этот показатель достигает 15%, а среди поколения Z – лишь 1%», – говорится в исследовании.

Чтобы подарок не разочаровал, россиянки все чаще берут инициативу в свои руки. 45% отправляют партнеру прямые ссылки на конкретные товары, 40% предпочитают идти за подарком вместе, а 28% подключают к выбору подруг или сестер. Каждую вторую смущает излишняя уверенность мужчины в своем выборе, 48% отмечают непонимание партнером даже очевидных намеков, а 35% опасаются, что им подарят более дешевый аналог желаемого.

Если желаемый подарок оказывается не по карману партнеру, большинство женщин предпочтет рациональный выход: 32% согласны, чтобы мужчина сэкономил на себе, 24% – на более доступном аналоге, а 17% готовы рассмотреть вариант с рассрочкой. Только 8% допускают, что партнер может пойти на кражу. В случае если презент все же разочарует, каждая четвертая (25%) вернет его в магазин, 16% – передарят, а 12% объявят бойкот праздничным традициям.

