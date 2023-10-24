Цены на мясо курицы в России начали снижаться

Участники рынка отмечают, что могли бы столкнуться с государственным регулированием

24 октября 2023, 19:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Цены на тушку бройлера в России начали снижаться. Об этом сообщают "Ведомости".

По информации Росстата, в августе килограмм курицы стоил 208 рублей, а в сентябре стоимость тушки бройлера увеличилась до 221 рубля.

16 октября Федеральная антимонопольная служба отчиталась о том, что цены пошли вниз.

Один из крупных производителей рассказал, что на совещании в Минсельхозе отмечалось, что в случае дальнейшего роста цен участники рынка могли бы столкнуться с государственным регулированием.