В Алтайском крае за месяц подорожали яйца, сыр и сливочное масло

Одновременно с этим снизилась цена на сезонные овощи: картошку, морковь и лук

22 октября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за месяц выросли цены на сливочное масло, мясо кур, яйца, сыры и другие продукты. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Согласно статистике, с 18 сентября по 16 октября сливочное масло подорожало на 22 рубля – с 690 до 712 рублей за килограмм. Мясо кур показало рост в 12 рублей, цена увеличилась с 211 до 233 рублей за килограмм, а сыры подорожали с 717 до 734 рублей за килограмм. Серьезный рост показала стоимость яиц – с 70 до 91 рубля за 10 шт.

Снижение цен отмечается в сезонных овощах. Дешевле стали картофель (с 30 до 25 рублей за килограмм), морковь (с 47 до 34 рублей), лук (с 32 до 27 рублей), огурцы (с 97 до 92 рублей).

Напомним, что ранее amic.ru подсчитал, на сколько подорожали продукты в Алтайском крае с начала года.