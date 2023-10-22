В Алтайском крае за месяц подорожали яйца, сыр и сливочное масло
Одновременно с этим снизилась цена на сезонные овощи: картошку, морковь и лук
22 октября 2023, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае за месяц выросли цены на сливочное масло, мясо кур, яйца, сыры и другие продукты. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
Согласно статистике, с 18 сентября по 16 октября сливочное масло подорожало на 22 рубля – с 690 до 712 рублей за килограмм. Мясо кур показало рост в 12 рублей, цена увеличилась с 211 до 233 рублей за килограмм, а сыры подорожали с 717 до 734 рублей за килограмм. Серьезный рост показала стоимость яиц – с 70 до 91 рубля за 10 шт.
Снижение цен отмечается в сезонных овощах. Дешевле стали картофель (с 30 до 25 рублей за килограмм), морковь (с 47 до 34 рублей), лук (с 32 до 27 рублей), огурцы (с 97 до 92 рублей).
Напомним, что ранее amic.ru подсчитал, на сколько подорожали продукты в Алтайском крае с начала года.
15:58:49 22-10-2023
И НЕ ТОЛЬКО!Снимаем жилье,так хозяйка сразу на 5000 подняла оплату. Зарплата не поднялась ни на рубль(((
16:21:54 22-10-2023
цены не главное, деньги тоже ничего не решают, главное наша победа и наш суверенный путь!!!!!
16:44:56 22-10-2023
А чего комментировать, и так все понятно! Власти апсолютно без действуют! У них нет даже плана развития края, кроме, туристической сферы, где не надо думать! Коммерсант сами всё сделают.
20:15:18 22-10-2023
Гость (16:44:56 22-10-2023) А чего комментировать, и так все понятно! Власти апсолютно б... это рынок, "невидимая рука которого всё расставляет по своим местам". Так что нам надо сидеть и не трепыхаться, раз мы повелись на жвачку, джинсы и что-то ещё, не помню.А, на 100 сортов колбасы.
23:46:29 22-10-2023
Владимир В. (20:15:18 22-10-2023) это рынок, "невидимая рука которого всё расставляет по своим... А народ никогда и не велся на джинсы и жвачку. Это избитый термин был придуман дерьмократами. Был определенный период эйфории широкого ассортимента, но это быстро прошло и время расставило все по своим местам. Все прекрасно знают, что лучше меньше - да лучше качеством. )))
11:08:20 23-10-2023
Гость (23:46:29 22-10-2023) А народ никогда и не велся на джинсы и жвачку. Это избитый т... как же я согласен с вами!!!наконец то западники избавили нас от своего товара, на смену пришли наши родные импортозаместители с натуральным сыром, домашней колбаской, хлебцем из русской печи, медовым пряником, пельмешками с натуральным мясцем, меньше стало товара, но он отменного качества, сам я беру отборную продукцию в светофоре, лучший магазин для дружной семьи!!!в аптеках лекарства российского производства, которые только для внутреннего рынка и по качеству и целебным свойствам,раньше была фабрика скороход и большевичка,не хуже всяких вражьих джинсов и адидасов, но демократы растащили их, слава богу, что жизнь сейчас все лучше с каждым годом, да и братья китайцы и корейцы с нами на век!!!!
21:12:09 22-10-2023
В магазин заходить страшно...А зп то не растут! Спасибо ВВ
11:28:48 23-10-2023
Лимон (21:12:09 22-10-2023) В магазин заходить страшно...А зп то не растут! Спасибо ВВ... а вы не заходите, мы вот с огорода питаемся и счастливы безмерно!!!
23:34:58 22-10-2023
Качают деньги из людей до последней капли
09:36:25 23-10-2023
Парадокс, по отчетам министров и недавно избранного руководителя региона, в крае идет рост агропромышленного комплекса с безграничным потенциалом развития сектора, уровень доходов увеличивается невиданными темпами, открываются новые производства, модернизируются рабочие места, люди возвращаются на Алтай, притягивая других перспективных специалистов. Благоустраиваются дворы , ремонтируются мосты, открываются стадионы, закрываются питейные заведения, трасса здоровья переполнена желающими совершить утреннюю пробежку, а вы чушь пишете про цены.
10:02:36 23-10-2023
Гость (09:36:25 23-10-2023) Парадокс, по отчетам министров и недавно избранного руководи... Так то жизнь на бумаге,фальшивая, пропагандистская,а эта натуральная ,без прикрас,с её нищетой и беспросветностью.Для одних -благодать,для других-рабство.
10:25:32 23-10-2023
Афиноген (10:02:36 23-10-2023) Так то жизнь на бумаге,фальшивая, пропагандистская,а эта нат... Чувак, это рофл же...
11:19:05 23-10-2023
Гость (10:25:32 23-10-2023) Чувак, это рофл же... ... Я не в курсе данного термина -рофл,но смысл моего утверждения в том ,что на бумаге у нас всё прекрасно и удивительно ,а в жизни настоящей полная противоположность.Хотя ,для определённой группы нашего населения ,действительно ,одна благодать.Но их весьма мало и так далеки они от народа.
11:25:54 23-10-2023
Афиноген (11:19:05 23-10-2023) Я не в курсе данного термина -рофл,но смысл моего утверждени... благодать снизошла когда выгнали вражий запад с приспешниками- демократами и началась настоящая, суверенная жизнь с любимой партией в авангарде
11:48:25 23-10-2023
Гость (11:25:54 23-10-2023) благодать снизошла когда выгнали вражий запад с приспешникам... Согласен ,но не совсем.Нам губу раскатывать на западников сильно не стоит.Они не лыком шиты ,и свой интерес у них прежде всего.Да ,с ними надо работать,сотрудничать но ухо держать востро.Допустим ,то продовольствие ,которое сюда поставляют ,уже имеет пониженные требования и могут включать в себя много нежелательных составляющих,так что ,где то надо иметь с ними дело ,а где то и самим рогом шевелить.
11:56:03 23-10-2023
Афиноген (11:48:25 23-10-2023) Согласен ,но не совсем.Нам губу раскатывать на западников си... да не поставляют они уже продовольствие!!! родная партия на смену им поставила опытных менеджеров продовольственников из своих рядов, которые поставляют продукцию высшего качества, у которой нет конкуренции от слова совсем, ее и проверять то не надо, а то что идет повышение цен, так они не виноваты, это происки америки, да и президент не в курсе
13:12:10 23-10-2023
Гость (11:56:03 23-10-2023) да не поставляют они уже продовольствие!!! родная партия на ... Да ,конечно,сейчас они нам не поставляют продукцию,но рано или поздно ,наверно товарооборот возобновится.А наши доморощенные "менеджеры продовольственники" тоже преследуют те же самые интересы,продать подороже а всучить какой нибудь эрзац ,вместо натурального и качественного продукта.Вот мы и вынуждены довольствоваться вместо натуральных жиров в продукте ,тем самым пальмовым маслом.Такова природа буржуев и имеющейся частной системы производства.Надо брать пример с Белоруссии.Там Батька ,молодец.держит всё в своих руках и картина совсем другая.
12:59:20 23-10-2023
Гость (11:25:54 23-10-2023) благодать снизошла когда выгнали вражий запад с приспешникам... жжешь! половина тут не понимает не только рофл, но и банальный сарказм им неведом
13:52:49 23-10-2023
Гость (12:59:20 23-10-2023) жжешь! половина тут не понимает не только рофл, но и банальн... какой сарказм? пятая колонна штоль?
10:22:22 23-10-2023
Гость (09:36:25 23-10-2023) Парадокс, по отчетам министров и недавно избранного руководи... А зачем нужны эти министры, если идет спад экономики,в наркологичку людей привозят, у крыльца оставляют, чтобы прокапали. Проведите тендер. Сделайте 30 алкомаркетов из расчета 1магазин на 30тыс. населения, на весь город, уберите всю алкашку с продуктовых магазинов. Хватит спаивать население суррогатными напитками в пластиковых недополторашках. Министр спорта за что зарплату получает, не ясно. За литроболье?
10:05:49 23-10-2023
Зато говорят ОПЯТЬ бензин подешевел! .... заметил кто?
10:24:03 23-10-2023
Гость (10:05:49 23-10-2023) Зато говорят ОПЯТЬ бензин подешевел! .... заметил кто?... И доллар рухнул на 5 рублей
11:09:49 23-10-2023
Гость22 (10:24:03 23-10-2023) И доллар рухнул на 5 рублей... ему вообще скоро кирдык!!!слежу за ним по первому каналу уже 30лет
21:52:56 24-10-2023
Гость (10:05:49 23-10-2023) Зато говорят ОПЯТЬ бензин подешевел! .... заметил кто?... Да, заметно. Заходите в приложение газпромнефти и видите, что там бензин дешевле, чем в реальности на заправке :). Чем не радость.