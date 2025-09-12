До +20. О погоде в Барнауле 12 сентября

Во второй половине дня в краевой столице пройдет кратковременный дождь

12 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае 12 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер северный, 3–8 м/с.