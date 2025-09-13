Заморозки до -2 градусов ожидаются в течение двух дней в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют дневную температуру не выше +17 градусов

13 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае 14 и 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью 14 сентября в Алтайском крае прогнозируются заморозки интенсивностью до -2 градусов. Температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами опускаясь ниже нуля. Осадков практически не ожидается, лишь на востоке возможны небольшие дожди. Утром местами образуется туман. Ветер северный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае температура повысится до +12...+17 градусов, осадков не ожидается. Утренний туман возможен в отдельных районах. Ветер останется северным, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Ночью 15 сентября в Алтайском крае ожидается температура до +6 градусов. Незначительная облачность. Ветер северо-западный, 0,8 м/с.

Днем 15 сентября в Алтайском крае температура поднимется до +15 градусов. Будет пасмурно. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

В Барнауле ночью 14 сентября ожидается +3...+5 градусов, без осадков (кроме кратковременного дождя в начале ночи).

Днем в Барнауле температура составит +13...+15 градусов, без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.

В Барнауле ночью 15 сентября ожидается температура до +8 градусов. Преимущественно облачно. Ветер западный, 0,5 м/с.

Днем в Барнауле погода порадует потеплением до +14 градусов. Будет облачно. Ветер северо-западный, 0,9 м/с.