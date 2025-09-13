Заморозки до -2 градусов ожидаются в течение двух дней в Алтайском крае
Синоптики прогнозируют дневную температуру не выше +17 градусов
13 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае 14 и 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
Ночью 14 сентября в Алтайском крае прогнозируются заморозки интенсивностью до -2 градусов. Температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами опускаясь ниже нуля. Осадков практически не ожидается, лишь на востоке возможны небольшие дожди. Утром местами образуется туман. Ветер северный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.
Днем в Алтайском крае температура повысится до +12...+17 градусов, осадков не ожидается. Утренний туман возможен в отдельных районах. Ветер останется северным, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.
Ночью 15 сентября в Алтайском крае ожидается температура до +6 градусов. Незначительная облачность. Ветер северо-западный, 0,8 м/с.
Днем 15 сентября в Алтайском крае температура поднимется до +15 градусов. Будет пасмурно. Ветер северо-восточный, 2 м/с.
В Барнауле ночью 14 сентября ожидается +3...+5 градусов, без осадков (кроме кратковременного дождя в начале ночи).
Днем в Барнауле температура составит +13...+15 градусов, без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.
В Барнауле ночью 15 сентября ожидается температура до +8 градусов. Преимущественно облачно. Ветер западный, 0,5 м/с.
Днем в Барнауле погода порадует потеплением до +14 градусов. Будет облачно. Ветер северо-западный, 0,9 м/с.
23:29:18 11-09-2025
Алтайский край большой и погода сильно отличается, зачем нам эта средняя температура по палате. Можно написать хотя бы направление, север, запад и тд где произойдут заморозки 🤷
17:15:37 13-09-2025
Гость (23:29:18 11-09-2025) ... то же самое хотел написать !!! + тебе в карму...
А ещё этот разрыв шаблонов:
В заголовке "Заморозки до -2..."
Читаем чуть ниже "не выше +17"
Как говорится :
"Смешались люди, кони"
19:09:33 13-09-2025
Шинник (17:15:37 13-09-2025) то же самое хотел написать !!! + тебе в карму...А ещ... оценка два. смешались в в кучу кони люди и и залпы тысячи орудий...
17:21:05 13-09-2025
Гость (23:29:18 11-09-2025) Алтайский край большой и погода сильно отличается, зачем нам... В квартирах у тех, кто не хочет, чтобы рано включали отопление. Да чтоб у них вообще всю зиму не выше +10 градусов поднималось! А чо, потеплее оделись и обогреватель включили! Красота!
17:46:36 13-09-2025
Гость (17:21:05 13-09-2025)
ну Вы не путайте отопительный сезон и погоду по краю и городу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:22:28 13-09-2025
Гость (23:29:18 11-09-2025) Алтайский край большой и погода сильно отличается, зачем нам... можно. но в другой раз.
19:17:20 13-09-2025
Спасибо за информацию. Пошёл доставать шапочку, буду утепляться.
20:21:49 13-09-2025
Хватит экономить на отоплении, оплачиваемом круглый год! Тепло должно подаваться (для начала хотя бы слегка) не позднее второй недели осени, ибо в отличие от холода "жар" костей не ломит!