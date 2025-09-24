До +20. О погоде в Барнауле 24 сентября
В этот день в краевой столице не будет дождя
24 сентября 2025, 06:00, ИА Амител
Осень в Барнауле / Фото: amic.ru
От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 24 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, местами по юго-востоку кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.
