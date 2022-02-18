Лыжная гонка с собаками, обновлённый планетарий и фильм по видеоигре. Как провести выходные в Барнауле

Долгожданная премьера «Анчартеда» — фильма по одной из самых продаваемых компьютерных игр — далеко не всё самое интересное, что может произойти в эти выходные в Барнауле. Хотите ярких эмоций? Собирайтесь на лыжную гонку с собаками в это воскресенье. А в «Шишковке» вас ждёт увлекательный рассказ о природных особенностях Алтайского края. На этот раз автор подробно остановится на особенностях образования осадков. Что ещё будет интересного на этих выходных, читайте в материале Марии Лаврищевой.

Идём на лыжную гонку с собаками (6+)

Фото: barnaul22

В парке «Изумрудный» 20 февраля пройдёт гонка с собаками. Участники будут выступать в нескольких категориях: мужчины и женщины от 18 лет, юношеское первенство (14-18 лет). При выполнении нормативов будут присваивать спортивный разряд.

Начнутся соревнования в 11 часов дня. Подробности об участии можно узнать по телефону 8−913−255−96−55.

Наблюдаем за звёздами

Фото: Алина Богомолова

Барнаульский планетарий, который на прошлой неделе «переехал» в здание бывшего кинотеатра «Родина», приглашает совершить путешествие к звёздам.

В субботу, 19 февраля:



В 11:00 самым маленьким зрителям покажут историю «Как месяц к Солнцу ходил» (0+)

Добрый молодец Месяц отправился по созвездиям зодиака в поисках Солнца. Под живописным красочным небом главного героя ждут приключения, во время которых с ним происходят удивительные превращения. Сюжет составлен по мотивам албанской народной сказки.

В 13:00 для детей постарше покажут мультимедийную полнокупольную программу «На голубой планете» (6+)

Зрители узнают, в чём особенность планеты Земля, сколько лет она существует. Почему в Антарктике живут пингвины, а в Африке — львы, в тундре растут кедры, а в джунглях — лианы?

О пути небесных открытий — от теорий древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов — поведает программа «От Земли до Вселенной» (12+). Вы сможете насладиться великолепием различных миров Солнечной системы и узнаете об истории астрономии, изобретении телескопа и современных гигантских телескопах. Начало в 15:00.

В воскресенье, 20 февраля:

В 11:00 посетителей планетария ждёт путешествие к самому краю Солнечной системы, которое так и называется: «За краем небес» (6+). Зритель окунётся в миры, которые остаются неизменными уже сотни лет, перенесётся в прошлое, чтобы увидеть гибель планеты и образование пояса астероидов, заглянет в кольца Сатурна и узнает, из чего состоят моря на Титане. Это рассказ о том, как выглядит, как устроен и чем живёт тот мир, что находится там, за краем небес.

В 13:00 в планетарии покажут мультимедийную полнокупольную программу «Солнце. Наша живая звезда» (12+). Солнце — ближайшая к нам звезда и электростанция нашей планеты, источник энергии, который управляет нашим ветром, нашей погодой и всей жизнью. В этом шоу для планетариев вы откроете тайны нашей звезды и увидите раскалённую поверхность Солнца в иммерсивном полнокупольном формате.

Есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера самая горячая планета? Об этом и многом другом вы узнаете в «Удивительном путешествии по Солнечной системе» (12+) в 15:00 в планетарии. Чем дальше мы погружаемся вглубь космоса, тем больше возникает вопросов и неразгаданных тайн. Благодаря компьютерной графике мы совершим захватывающую экскурсию во все уголки Солнечной системы. Своими глазами увидим её неповторимую красоту.

Лекции об удивительном в Алтайском крае (14+)

Фото: библиотека им. Шишкова

«Дождь — это слёзы далеких звёзд» — так называется очередная лекция проекта «Энергия знаний», который проходит по субботам в библиотеке им. Шишкова. Барнаульцы узнают об осадках в нашем регионе, особенностях формирования снега, дождя.

Также лектор — Наталья Харламова, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук — расскажет, откуда появилась поговорка: "У природы нет плохой погоды«.

Слушаем любимые мелодии из фильмов

Фото: ork-siberia.ru

На концерт «Любимые мелодии кино» приглашает оркестр «Сибирь». Музыканты исполнят произведения из кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Весёлые ребята», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман» и других. В программе принимают участие лауреат международных конкурсов Надежда Гончарук, Дмитрий Скворцов.

Когда смотреть: в субботу в 17:00. Стоимость билетов — 350-500 рублей.

Идём на выставки

Выставка «Зазеркалье» (6+)

Фото: culture22.ru

Автор — знаменитый художник Юрий Чулюков, работы которого рассказывают о значимых для Барнаула событиях. Одно из любимых направлений Юрия — городской пейзаж. В экспозиции барнаульцы смогут увидеть более 40 работ из мастерской автора и собрания Художественного музея. Многие из них демонстрируются впервые.



Привлекает внимание отдельное направление в творчестве художника — фантазийные сюжеты, проникнутые волшебными темами. Выставка продлится до 27 февраля.



Где смотреть: Художественный музей, ул. Максима Горького, 16. С 10:00 до 18:00.

"Немцы Поволжья. Неоконченная фотолетопись" (6+)

Фото: музей-город.рф

Вы увидите архивные кадры традиционного немецкого быта и страшного голода в Поволжье в 1921–1922 годы. Служба в рядах Красной армии, документы Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР, касающиеся деятельности Эрнста Рейтера в качестве народного комиссара по делам немцев Поволжья, и многие другие аспекты жизни немецкой автономии.

Где смотреть: пр. Ленина 111. С 10:00 до 18:00. Работать выставка будет до 25 февраля.

"Красивые люди. Мода и стиль XIX века" (6+)

Фото: barnaul.org

Эта уникальная выставка приехала в Барнаул из Новосибирска. Зритель увидит часть удивительной коллекции костюмов и украшений, которые принадлежали основателю единственного в России Музея мировой мемориальной культуры — С.Б. Якушину. Это уникальные платья, мужские костюмы, множество аксессуаров, мелочей и предметов быта, портретов и гравюр, относящихся к XIX веку.

Вы узнаете, на какие ухищрения и уловки шли модницы прошлого, чтобы добиться идеального и притягательного образа.

Где смотреть: В музее «Город» по адресу ул. Льва Толстого, 24, до 20 февраля.

Когда: С 10:00 до 18:00.

Сколько стоит: билет взрослому обойдётся в 500 рублей. 300 рублей — билет для школьников, студентов, пенсионеров. Экскурсии проводятся в 12, 14 и 16 часов, их стоимость — 100 рублей.

Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» (6+)

Фото: barnaul.org

Мультимедийная выставка с полотнами Ван Гога впервые приехала в Барнаул. Формат выставки совершенно новый: зрители окажутся окружёнными огромными 3-6-метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Она создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки.

Где смотреть: в выставочном зале музея «Город», пр. Ленина 111.

Когда: с 10:00 до 18:00. Выставка работает до 27 февраля.

Сколько стоит: билет взрослому — 350 рублей. 200 рублей — билет для школьников, студентов, пенсионеров.

Развлекаемся с детьми

Театрализованная экскурсия «Волшебный мир кукол» (3+)

Фото: kino-mir.ru

Уникальный проект театра кукол «Сказка» — экскурсия для самых маленьких в закулисье театра. Интересно будет и детям, и их родителям. Вам расскажут об истории театра, о том, как создаются спектакли, собираются декорации, реквизит, какие бывают виды кукол. А ещё о самых необычных и волшебных спектаклях, которые вскоре обретут новый дом.

Стоимость экскурсии — 300-400 рублей. Пройдёт 20 февраля в 14:30.

Сказка «Колобок» (2+)

Фото: театр кукол «Сказка»

Этот спектакль интерактивный. Он позволяет зрителям не только следить за происходящим на сцене, но и помогать героям сказки печь хлеб, играть в прятки, петь и даже спасать Колобка от Лисы. Яркое приключение «Колобок» подарит маленькому зрителю удивительное настроение, скучать не придётся и взрослым.

Покажут его в большом зале в субботу, 12 февраля, в 11:00 и 13:00.

Мультфильм «Пиноккио. Правдивая история» (6+)

Фото: kino-mir.ru

Это новая версия известной сказки от сценаристов франшизы о богатырях и режиссёра анимационного фильма «Большое путешествие». Мастер Джеппетто создаёт уникальную деревянную куклу по имени Пиноккио. Она, как и в известной сказке, двигается и разговаривает. Неожиданный поворот в мультфильме — приключения Пиноккио. Он попадает в странствующий цирк и влюбляется в приёмную дочь руководителя цирка Беллу. Ради неё он готов на всё — даже отправиться на поиски колдуньи и волшебства.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Идём в кино

Долгожданный «Анчартед: на картах не значится» (12+)

Фото: kino-mir.ru

История о том, как соперники становятся союзниками и все вместе — частью большого приключения. Главные герои — Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор Салливан (Марк Уолберг) — должны раскрыть одну из самых больших тайн в истории.

Для фанатов игры «Анчартед», захватившей мир компьютерных игр в 2007 году, это особенно ожидаемая премьера. Работа над картиной началась ещё в конце нулевых, но всё пошло не по плану. В итоге Марк Уоберг, который должен был играть Нейтана Дрейка, за это время состарился и получил роль великовозрастного протеже Виктора Салливана. Рубен Фляйшер стал режиссёром «Венома», а сама игра признана не стареющей классикой. И вот в 2022 году фильм наконец добрался до больших экранов.

Атмосферой приключенческого боевика он напоминает фильмы про Индиану Джонса. Но полноценной экранизацией видеоигры, говорят кинокритики, его назвать сложно. Впрочем, смотрите сами.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Детектив «Смерть на Ниле» (16+)

Фото: kino-mir.ru

Ещё одна ожидаемая картина — экранизация известного одноимённого детектива Агаты Кристи.

Кеннет Брана снова играет сыщика Эркюля Пуаро и расследует очередное загадочное убийство, которое в этот раз произошло на борту круизного лайнера. Знаменитому бельгийскому сыщику приходится отвлечься от заслуженного отдыха и снова начать складывать пазлы в единую картинку.

Сюжет фильма (как и рассказ) держит зрителя в постоянном напряжении, а «картинка» даёт зацепки, так что тем, кто не читал, можно проявить логические способности и предугадать развязку просто наблюдая за тем, как ведут себя герои и что происходит в кадре.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Триллер «Гонка со временем» (16+)

Фото: kino-mir.ru

Эми Карр и её сын оказываются в самом центре страшных событий. Помощи ждать неоткуда. Города объявляют об изоляции. Местечко, где живут герои, оказывается отрезанным от всего остального мира. Зритель узнает, чем закончится эта гонка со смертью и кто выйдет из неё победителем.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.