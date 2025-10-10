"Думали, теракт". Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 25 лет назад: как это было

Люди до последнего надеялись, что под завалами дома найдут живых

10 октября 2000 года в доме № 9 на улице Новороссийской в Барнауле прогремел взрыв. Пять квартир были просто уничтожены. Погибли три человека, в том числе девушка-подросток и ее старшая сестра. Еще пятеро были ранены. Причиной взрыва послужил газ. В тот день этим топливом была заполнена газгольдерная установка, от которой питался этот дом. В одной из квартир оказалась протечка, и скопившийся газ взорвался от искры, когда хозяйка пришла домой и включила свет. Специалисты говорили, что сила взрыва была равна 3-5 кг тротилового эквивалента.

Одним из первых журналистов, которые прибыли на место ЧП, был фотокорреспондент Андрей Луковский. Он рассказал amic.ru, как это было:

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

– Я тогда работал в "Комсомолке". Мне позвонили и сказали, что на Новороссийской происходит что-то страшное. Подъезжаю на такси, а тут действительно страшно. Разрушенный дом, несколько рядов оцепления. Оказалось, что я приехал через час после взрыва. По журналистскому удостоверению меня пропустили в самый эпицентр. И вот иду я туда, а самому жутко. Ведь первая версия, которая была на тот момент – в доме произошел теракт. Еще слишком живы были воспоминания о взрывах в жилых домах в Москве и Волгодонске. И я бегаю, снимаю, а у самого даже мышцы сводит от страха – вдруг снова рванет.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Пробрался к развалу. Там уже вовсю работали МЧС, и тяжелая техника расчищала завалы, оттаскивала плиты. На тот момент еще никто не знал, есть ли раненые или погибшие. Говорили, будто бы пострадали только случайные прохожие. Слышал, как в темноте жильцы дома несколько раз устраивали перекличку, чтобы понять, кто здесь, а кто отсутствует.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Жильцы около дома стояли долго. Помню, что было очень холодно, я был в зимней куртке. А они – кто как. Люди находились в шоковом состоянии. Сначала многие даже не осознавали, что им просто повезло остаться в живых и переживали за свое имущество: стены же были разрушены. Потом, когда поняли, что не все выбрались, как прикованные смотрели, как работают спасатели. Была надежда найти хоть кого-то живым.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Я видел, как нашли девочку. Самую младшую из погибших. Спасатели завернули ее в одеяло и понесли от развалин.

Это было ужасно. Дикое напряжение, суматоха, грохот техники, спасатели, разрушенные квартиры, плач. И очень много бетонной пыли. Везде – в воздухе, на зубах, одежде, вещах. Очень много полиции. Кажется, где-то за оцеплением был развернут штаб, в котором находились руководители МЧС, ГУВД, города. Но я никого не видел. Я был в самом эпицентре.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Ночью людей увезли в гостиницу. Я сам уехал в 2 часа ночи. Поехал на работу, так как надо было проявлять пленку: Москва требовала, чтобы фоторепортаж вышел уже в утреннем номере.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Дом восстановили очень быстро. Я потом жил неподалеку, и так странно было вспоминать, что на месте этих цветочков и клумб лежали развороченные стены, плиты, валялся скарб и плакали люди.

Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 2000 год / Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Сейчас восстановленные стены дома отличаются только кладкой. И человек, который не знает этой истории, даже не поймет, что там произошло.