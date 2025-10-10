"Думали, теракт". Взрыв дома на Новороссийской в Барнауле 25 лет назад: как это было
Люди до последнего надеялись, что под завалами дома найдут живых
10 октября 2025, 06:40, ИА Амител
10 октября 2000 года в доме № 9 на улице Новороссийской в Барнауле прогремел взрыв. Пять квартир были просто уничтожены. Погибли три человека, в том числе девушка-подросток и ее старшая сестра. Еще пятеро были ранены. Причиной взрыва послужил газ. В тот день этим топливом была заполнена газгольдерная установка, от которой питался этот дом. В одной из квартир оказалась протечка, и скопившийся газ взорвался от искры, когда хозяйка пришла домой и включила свет. Специалисты говорили, что сила взрыва была равна 3-5 кг тротилового эквивалента.
Одним из первых журналистов, которые прибыли на место ЧП, был фотокорреспондент Андрей Луковский. Он рассказал amic.ru, как это было:
– Я тогда работал в "Комсомолке". Мне позвонили и сказали, что на Новороссийской происходит что-то страшное. Подъезжаю на такси, а тут действительно страшно. Разрушенный дом, несколько рядов оцепления. Оказалось, что я приехал через час после взрыва. По журналистскому удостоверению меня пропустили в самый эпицентр. И вот иду я туда, а самому жутко. Ведь первая версия, которая была на тот момент – в доме произошел теракт. Еще слишком живы были воспоминания о взрывах в жилых домах в Москве и Волгодонске. И я бегаю, снимаю, а у самого даже мышцы сводит от страха – вдруг снова рванет.
Пробрался к развалу. Там уже вовсю работали МЧС, и тяжелая техника расчищала завалы, оттаскивала плиты. На тот момент еще никто не знал, есть ли раненые или погибшие. Говорили, будто бы пострадали только случайные прохожие. Слышал, как в темноте жильцы дома несколько раз устраивали перекличку, чтобы понять, кто здесь, а кто отсутствует.
Жильцы около дома стояли долго. Помню, что было очень холодно, я был в зимней куртке. А они – кто как. Люди находились в шоковом состоянии. Сначала многие даже не осознавали, что им просто повезло остаться в живых и переживали за свое имущество: стены же были разрушены. Потом, когда поняли, что не все выбрались, как прикованные смотрели, как работают спасатели. Была надежда найти хоть кого-то живым.
Я видел, как нашли девочку. Самую младшую из погибших. Спасатели завернули ее в одеяло и понесли от развалин.
Это было ужасно. Дикое напряжение, суматоха, грохот техники, спасатели, разрушенные квартиры, плач. И очень много бетонной пыли. Везде – в воздухе, на зубах, одежде, вещах. Очень много полиции. Кажется, где-то за оцеплением был развернут штаб, в котором находились руководители МЧС, ГУВД, города. Но я никого не видел. Я был в самом эпицентре.
Ночью людей увезли в гостиницу. Я сам уехал в 2 часа ночи. Поехал на работу, так как надо было проявлять пленку: Москва требовала, чтобы фоторепортаж вышел уже в утреннем номере.
Дом восстановили очень быстро. Я потом жил неподалеку, и так странно было вспоминать, что на месте этих цветочков и клумб лежали развороченные стены, плиты, валялся скарб и плакали люди.
Сейчас восстановленные стены дома отличаются только кладкой. И человек, который не знает этой истории, даже не поймет, что там произошло. Ранее жильцы дома рассказали amic.ru, как пережили взрыв.
этот дом сейчас признан аварийным.
Гость (07:59:16 10-10-2024) этот дом сейчас признан аварийным.... нет
В статье очень обтекаемо рассказывают о причинах взрыва. Напишу, что мне известно о тех событиях. По центральному телевидению тогда сообщали, что в домах несколько дней не было подачи газа потребителям. На самом деле довольно большая часть Барнаула сидела без газа несколько месяцев. Вроде не было войны, но газ отключен. Почему-то краевые власти не договорились о поступлении газа в Барнаул. Никаких конкретных заявлений, когда возобновят подачу газа, не было. В хрущевках изначально электропроводка не рассчитана на большое энергопотребление, поскольку во времена их строительства даже холодильников не было в каждой семье. Так вот, газа нет, пришлось всем обзаводиться маломощными маленькими электроплитками. Понятно, что процесс приготовления затягивался, например, сварить курицу было нереально. И, разумеется, жители постоянно пробовали включать газ. Что интересно, в газовых установках он был, а в домах перекрыт. Но находились какие-то умельцы, которые каким-то образом включали на короткое время газ в домах. Надо было словить момент, часто зажигая плиту горит- не горит. При этом легко потерять контроль, включая и выключая, горелка не дает пламени, человек забывает повернуть вентиль на закрытие. Похоже, хозяйка квартиры оставила плиту в режиме включения, когда газа не было. Во время её отсутствия кто-то подал газ в дом. Квартира заполнилась газом. Женщина вошла, щелкнула выключателем и произошел взрыв.
Выскажусь прямо,моё мнение, газовые службы довольно халатно относятся к профилактике и ремонту оборудования. Буквально на днях , во вторник отключили в доме газ для какого-то ремонта. Говорят, на некоторых подъездах были объявления, но в понедельник –вторник на нашем ничего не наблюдалось. Так вот, вечером вторника прихожу домой, газа нет. Звоню соседке из другого подъезда, она рассказала, что отключили до 17 часов, но вот уже 19, газа нет. Понятно, что все включали – выключали плиты, проверяли, есть или нет. На следующее утро не появился. Днем по квартирам прошли газовики, просили перекрыть краны входа газа в квартиры, будет опрессовка. Понятное дело, жителей дома оказалось мизерное количество, никто не предупредили заранее, хотя бы прошли во вторник вечером. Днем в среду включили. Обошлось.
Что касается проверки плит раз в год. Как всё проходит? Приходит тетенька, включает горелки и духовку, мыльной губкой ( в 70е годы ходили с мыльной тряпочкой, больше ничего не изменилось) протирает места соединения крана и подключения плиты. Буквально 3 минуты длится процесс. Потом долго заполняет различные бумажки. Дает счет на 743 рубля. Всё. Считаю, толку от такой проверки ноль. Специалист должен приходить не с губкой для посуды, а с прибором, который улавливает протечки, 21 век на дворе! В акте проверки необходимо прописать все пункты проверки детально, чтобы хозяин расписался под каждой операцией, что действительно проводились ВСЕ работы, а не просто бумажку, что газовики тебя посетили.
Гость (10:16:29 10-10-2024) Что касается проверки плит раз в год. Как всё проходит? Прих... У нас уже лет 10 как газовики с прибором проверяют утечку газа. Проверяйте лицензию на обслуживание газоустановок у своих газовиков.
Гость (13:17:54 10-10-2024) У нас уже лет 10 как газовики с прибором проверяют утечку га... К нам приходят делать проверки плит газовики с карточками учета, которым много - много лет. Там записи ещё с прошлого века. У меня нет сомнений, что обслуживает официальная организация. Но методы проверки одни и те же : мыльным раствором мажут кран и место входа трубки в плиту. Хотя не надо быть специалистом, чтобы понимать, что мест потенциальной утечки может быть сколько угодно и в самой плите, и в трубах из-за изношенности. Без газоанализатора, или как там называется прибор, невозможно установить достоверно, что газовое оборудование исправно. Поэтому "мыльные" проверки чистая фикция.
Гость (10:16:29 10-10-2024) Что касается проверки плит раз в год. Как всё проходит? Прих... у нас и с губкой и с датчиками приходят!! уже минимум 5 лет
Запретить газ в многоквартирных домах. В новостройках давно уже не делают.
Гость (12:26:06 10-10-2024) Запретить газ в многоквартирных домах. В новостройках давно ... Давно пора от массового потребления газа перейти на электроплиты\панели. . Очень часто пишут о взрывах газа в жилых домах.Сейчас идет в ряде домов капремонт, надо предусматривать и замену электропроводки в домах для будущего.
Гость (12:26:06 10-10-2024) Запретить газ в многоквартирных домах. В новостройках давно ... разницу в квартплате ты мне оплатишь, запрещальщик?
Гость (11:09:14 10-10-2025) разницу в квартплате ты мне оплатишь, запрещальщик?... у кого электроплиты - те значительно дешевле оплачивают электричество!! вы не в теме
Гость (12:26:06 10-10-2024) Запретить газ в многоквартирных домах. В новостройках давно ... ы Японии по сию пору газ и газовые горелки -подогревы в душе или ванных. И в новостройках тоже
Запомнилось циничное заявление Сурикова, что на поставки газа в Барнаул произошедший взрыв в доме на Новороссийской никак не повлияет.
Гость (13:06:36 10-10-2024) Запомнилось циничное заявление Сурикова, что на поставки газ... снова здрасте. откуда у вас такая острая память, вы про свою семью запоминайте. Что вам Суриков-то?! А я вот помню, что он не комментировал в таком ключе это событие. Я работаю в СМИ
Гость (13:06:36 10-10-2024) Запомнилось циничное заявление Сурикова, что на поставки газ... А надо было газ всему Алтайскому краю отрубить? Не цинично. Не маленькие- обойдутся! Примеры есть, когда из-за одного газа прекратили поставки газа региону?
Вот правда, раньше интернета не было в изобилии и мало что знали. Я не помню про этот случай. И что самолёт разбился из-за теракта с нашими стюардессами, тоже не помню.
Гость (07:36:03 10-10-2025) Вот правда, раньше интернета не было в изобилии и мало что з... Тогда было не до этого. Все ждали конца света. Помню свечки и спички быстро раскупали и многие продукты долгого хранения. Потом эта истерия постепенно прошла.
Если бы дом был панельный, а не кирпичный, то масштаб разрушений был бы больше?
Гость (08:33:43 10-10-2025) Если бы дом был панельный, а не кирпичный, то масштаб разруш... Конечно. Вот это помню хорошо, где-то на рубеже 10-х годов.
Как много новобранцев десантников погибли в панельной казарме. Не в наших краях.
Запрещают взрывчатку, оружие, патроны, ножи.
При этом любой житель газифицированного дома может впасть в депрессию и унести за собой многоквартирный дом целиком. А если житель обиделся на всех - тогда многоквартирный дом целиком, кроме себя.
Гость (10:28:06 10-10-2025) Запрещают взрывчатку, оружие, патроны, ножи.При этом люб... у нас так сумасшедшая бабка и сделала. но она подожгла всего то 3 квартиры
Гость (10:28:06 10-10-2025) Запрещают взрывчатку, оружие, патроны, ножи.При этом люб... А не газифицированного может принести канистру с бензином домой и повторить описанное вами.
жила тогда в квартале от этого дома, вечером так бабахнуло!! и даже тряхнуло. Потом вой сирен, потом дети прибежали рассказали о взрыве газа. Потом еще несколько дней гулкий грохот был - когда грузили састи дома на вывоз.
И про газ странно вы там выше пишете комменты - у нас не было перебоев Исакова/Телефонная!!, и не было ни разговоров ни каких-то вопросов про газоснабжение. Все исправно поставлялось