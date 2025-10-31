Единогласно. Барнаульская гордума приняла бюджет на 2026 год в первом чтении

62% расходов заложили на социальную сферу

Барнаульская городская Дума рассмотрела проект бюджета на 2026 год в первом чтении. Его единогласно поддержали все депутаты на заседании 31 октября.

О том, каким будет бюджет в следующем году, рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина. Доходы запланированы в объеме 31,1 млрд рублей, расходы – в размере 32,5 млрд рублей. Дефицит, по предварительным данным, составит 1,3 млрд рублей.

«При формировании расходной части безусловным приоритетом определено исполнение всех социальных обязательств. На образование, социальную поддержку, а также развитие культуры и спорта направлено 62% бюджета», – отметила Шернина.

Также в проекте городской казны заложено увеличение МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7% – до 27 093 рублей. Фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы составит более 17 млрд рублей – это 53% от общих расходов.

«На оплату коммунальных услуг бюджетной сферы дополнительно учтено более 150 млн рублей. В целом эти расходы превысят 1 млрд рублей», – добавила Шернина.

На ремонт дорог запланировали порядка 614 млн рублей с учетом поддержки краевого бюджета. На 10% – до 68 млн рублей – увеличили расходы на ремонт сельских дорог. Отметим, что больше средств также выделят на переселение из аварийного жилья и его снос, капитальный ремонт домов, поддержку общественного транспорта, обеспечение безопасности в образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

Кроме того, в 2026 году Барнаул будет участвовать в реализации трех национальных проектов: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети" на условиях софинансирования.

Проект бюджета одобрила Счетная палата города. Во втором чтении депутаты рассмотрят увеличение расходов на расселение и снос аварийного жилья.

Накануне АКЗС приняло региональный бюджет на 2026 год в первом чтении. Доходы запланированы в объеме 199,1 млрд рублей. Расходы, по предварительным расчетам, составят 213,07 млрд рублей, а дефицит – 13,96 млрд.