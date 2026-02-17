Сбер снизил ставку по программе рефинансирования до 18,9%

Банк обновил условия в ответ на снижение ключевой ставки Центробанка

17 февраля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHcADyB

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбер установил процент по программе рефинансирования на уровне 18,9% годовых после уменьшения ключевой ставки Банка России. При этом оставил максимальную доходность по депозитам без изменений — до 15% годовых.

Оформить рефинансирование можно через официальный сайт Сбера или в мобильном приложении. Пользователю нужно открыть раздел "Кредиты", рассчитать либо обновить кредитный потенциал, а затем отправить заявку на рефинансирование во вкладке "Снизить платежи".

Программа дает возможность объединить несколько кредитов в один, уменьшить процентную ставку и при необходимости получить дополнительные средства на карту.

«Вслед за снижением ключевой ставки Сбер меняет условия по программе рефинансирования и помогает своим клиентам снизить долговую нагрузку», — сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

По его словам, подать заявление можно онлайн всего за несколько кликов и получить ответ в течение нескольких минут.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году сибиряки сэкономили около 12 млрд рублей благодаря программе лояльности "СберСпасибо". Клиенты рассчитывались накопленными бонусами у партнеров сети — от заправок и аптек до доставки еды и ресторанов.

Ставка рефинансирования — от 18,400 до 50,200%, рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит. Сумма кредита — от 10 тысяч рублей.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банка.

Реклама