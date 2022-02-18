ЦБ предложил запретить создание «частных» криптовалют в России

Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, включая создание и функционирование в Российской Федерации юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Также регулятор предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России. Отдельно ЦБ предложил запретить банкам, иным финансовым институтам и субъектам национальной платёжной системы владеть частными цифровыми валютами.

В качестве наказания ЦБ предложил дать ему право возбуждать административные дела при владении банками криптовалютой и отказывать в переводах для связанных с выпуском и обращением криптовалют лиц.