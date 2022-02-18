На Михайловском заводе химреактивов провели тренинг по инструментам бережливого производства

Рабочая группа предприятия «Михайловский завод химических реактивов» прошла новый этап обучения инструментам бережливого производства в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Тренинг проводили эксперты Регионального центра компетенций. Тема обучения — «Стандартизированная работа».

Тренинг направлен на моментальный перенос приобретённых знаний и навыков на практику и решение актуальных рабочих задач. А именно — на создание эталонного участка производственного потока «Производство гранулированного сульфата аммония», который наглядно продемонстрирует работу инструментов бережливого производства.

Выполняя практическое задание, сотрудники использовали видеоролик операции «мелкая фасовка химических реактивов». Участники смогли отработать навыки хронометража, разделения работы на циклическую и периодическую, а также пошагово проработать применение инструмента по установлению оптимальных методов работы и последовательности операций, гарантирующих безопасность и качество выпускаемой продукции под запрос заказчика.

ООО «Михайловский завод химических реактивов» вступило в активную фазу реализации национального проекта «Производительность труда» с декабря 2021 года. В течение первых трёх месяцев на предприятии проводят диагностику пилотного производственного потока, разрабатывают план мероприятий по устранению выявленных потерь и создают эталонный участок. Кроме того, проводят специализированные обучения, которые помогают внедрению инструментов бережливого производства.