Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в барнаульском бассейне "Обь"

По данным источников amic.ru, 60-летний мужчина утонул из-за сердечного приступа

22 апреля 2026, 20:15, ИА Амител

Бассейн / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в барнаульском бассейне "Обь", сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

«По данным следствия, <...> 60-летний мужчина плавал в бассейне, после чего начал тонуть. Спасатель, находившийся в помещении бассейна, не своевременно заметил произошедшее и лишь спустя значительный промежуток времени попытался спасти мужчину. Тело потерпевшего было поднято с глубины около шести метров без признаков жизни. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление», — говорится в сообщении.

Источники amic.ru в спорткомплексе ранее сообщали, что у мужчины, согласно экспертизе, произошел сердечный приступ. По информации собеседников, того, что мужчина начал тонуть, не заметили ни другие посетители бассейна, ни сотрудники комплекса. Источники также утверждают, что в это время в спорткомплексе якобы не было спасателей.

В 2025 году в бассейне "Обь" провели частичный ремонт: установили новые фильтры, а также заменили кабинки в раздевалках. На эти цели потратили более двух миллионов рублей. После смерти Сергея Кашникова "Обь" возглавляет Александр Власов.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". При этом депутаты АКЗС и Министерство спорта Алтайского края утверждают, что не допустят закрытия или сноса спорткомплекса в самом центре Барнаула.