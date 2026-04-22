Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в барнаульском бассейне "Обь"
По данным источников amic.ru, 60-летний мужчина утонул из-за сердечного приступа
22 апреля 2026, 20:15, ИА Амител
СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в барнаульском бассейне "Обь", сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".
«По данным следствия, <...> 60-летний мужчина плавал в бассейне, после чего начал тонуть. Спасатель, находившийся в помещении бассейна, не своевременно заметил произошедшее и лишь спустя значительный промежуток времени попытался спасти мужчину. Тело потерпевшего было поднято с глубины около шести метров без признаков жизни. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление», — говорится в сообщении.
Источники amic.ru в спорткомплексе ранее сообщали, что у мужчины, согласно экспертизе, произошел сердечный приступ. По информации собеседников, того, что мужчина начал тонуть, не заметили ни другие посетители бассейна, ни сотрудники комплекса. Источники также утверждают, что в это время в спорткомплексе якобы не было спасателей.
В 2025 году в бассейне "Обь" провели частичный ремонт: установили новые фильтры, а также заменили кабинки в раздевалках. На эти цели потратили более двух миллионов рублей. После смерти Сергея Кашникова "Обь" возглавляет Александр Власов.
В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". При этом депутаты АКЗС и Министерство спорта Алтайского края утверждают, что не допустят закрытия или сноса спорткомплекса в самом центре Барнаула.
22:46:00 22-04-2026
23:05:40 22-04-2026
А что спасатель бассейна смог бы спасти его от инфракта?
11:36:03 23-04-2026
Гость (23:05:40 22-04-2026) А что спасатель бассейна смог бы спасти его от инфракта?... могли спасти врачи, если бы их вовремя вызвали
23:06:57 22-04-2026
Тело потерпевшего было поднято с глубины около шести метров /////////
Ничего себе! 6 метров глубина! Для меня новость. Ничего не подозревая, обычные люди плавают и не боятся. Понятно, что для спортсменов так надо, чтобы прыгать с вышек. Но всех других надо предупреждать, где глубь!
06:30:46 23-04-2026
Гость (23:06:57 22-04-2026) Тело потерпевшего было поднято с глубины около шести метров ... Дно бассейна Обь имеет глубину 7 метров под вышками, у противоположного края ванны глубина 2 метра. Это легко определяется глазами, если всё в порядке с ментальной сферой. Боишься - плавай по мелководью. А утонуть можно и в тарелке, вдохнув воды.
08:25:55 23-04-2026
23:37:28 22-04-2026
давно пора. в частных клуюах спасатели всегда начеку, ну кроме Аквапарка
08:22:39 23-04-2026
[.. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление», ...]
Заметьте - причина не сердечный приступ, а утонутие.. Крындец и спасателю и администрации. Родственники засудят.
11:37:44 23-04-2026
Мимопроходящий (08:22:39 23-04-2026) [.. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной ... и правильно сделают! от всего сердца желаю им справится с потерей и засудить виновных на полную катушку!