Производители продуктов в России начали уменьшать упаковки из-за роста цен

Производители продуктов питания в России начали уменьшать размеры упаковок из-за роста цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источник сообщил, что компания Nestle уже начала поставлять шоколад упаковками весом 82 грамма. Раньше они весили по 85 граммов. Объёмы растворимого кофе уменьшились на 10 граммов.

Также на 10 граммов уменьшились объёмы упаковок питьевого йогурта некоторых марок. Макароны «Макфа» стали продавать пачками по 400 граммов, вместо 450.

Производитель пива Heineken снизил объём банок с 0,45 литра до 0,43 литра.

Ретейлеры сообщают, что подобными изменениями производители хотят сохранить доступность продуктов для населения при растущих ценах.