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Эксперты: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Набиуллина объясняла, что совету директоров ЦБ нужно время для оценки ситуации на рынке

10 февраля 2025, 13:31, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru
Российские рубли / Фото: amic.ru

На первом в этом году заседании 14 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Как сообщают "Ведомости", так считают аналитики, принявшие участие в консенсус-опросе издания.

Напомним, что 20 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Аналитики предрекали повышение показателя на 2 п.п., до 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что им нужно время для оценки устойчивости охлаждения кредитования и адаптации экономики к новым условиям. После декабрьского заседания председатель отмечала, что совет директоров будет выбирать из двух решений: оставить ту же ставку либо вернуться к ее повышению.

В конце января пресс-служба Центробанка отмечала, что ставка начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции, причем снижение будет постепенным, чтобы и потребительская, и инвестиционная активность нарастали соразмерно.

Экономика Центробанк

Комментарии 8

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Шинник

13:35:04 10-02-2025

Эльвира - 300 миллиардов верни в Россию !

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Гость

13:55:11 10-02-2025

Шинник (13:35:04 10-02-2025) Эльвира - 300 миллиардов верни в Россию !...
Эльвира давно ответила на этот вопрос публично. Сказала, что о начале сво она узнала как и все, из новостей. Так что вопросы по возврату 350 миллиардов не к ней.

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Гость

13:42:06 10-02-2025

Действительно ВВП рекордный, экономика растёт, доходы стремительно опережают инфляцию. Зачем вообще что-то менять

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Гость

13:57:43 10-02-2025

Гость (13:42:06 10-02-2025) Действительно ВВП рекордный, экономика растёт, доходы стреми...
Действительно, что строители ноют. У них рост был вообще заоблачный, а прибыль неимоверная.

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Олег

13:59:16 10-02-2025

ЦБ снизит ключевую ставку на 1-3%

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Гость

14:10:03 10-02-2025

Олег (13:59:16 10-02-2025) ЦБ снизит ключевую ставку на 1-3%...
Скорее повысит, чем снизит. Дела с инфляцией оптимизма не внушают. С бюджетом тоже. С ростом экономки тоже. Растёт не там, где нужно чтобы инфляция снижалась, а там где добавляет рост инфляции.

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Гость

14:42:59 10-02-2025

как можно пьяным за руль садиться? Зачем? Ну выпила , ну сиди ты дома!! или такси вызови!!! Откуда это желание носиться по городу пьяной ночью за рулем?? 52 года а ума , как у пятилетки!!!!

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Твайлайт Спаркл

15:58:11 10-02-2025

Тут моя любимая пекарня закрылась. Видимо, владельцу проще открыть вклад под 20+%, чем содержать бизнес.

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