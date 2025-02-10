Эксперты: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Набиуллина объясняла, что совету директоров ЦБ нужно время для оценки ситуации на рынке

10 февраля 2025, 13:31, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

На первом в этом году заседании 14 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Как сообщают "Ведомости", так считают аналитики, принявшие участие в консенсус-опросе издания.

Напомним, что 20 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Аналитики предрекали повышение показателя на 2 п.п., до 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что им нужно время для оценки устойчивости охлаждения кредитования и адаптации экономики к новым условиям. После декабрьского заседания председатель отмечала, что совет директоров будет выбирать из двух решений: оставить ту же ставку либо вернуться к ее повышению.

В конце января пресс-служба Центробанка отмечала, что ставка начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции, причем снижение будет постепенным, чтобы и потребительская, и инвестиционная активность нарастали соразмерно.