Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин купил дом почти за 1 млн евро в Эстонии

Его дети учатся в местной школе

18 марта 2025, 13:53, ИА Амител

Валерий Карпин / Фото: сайт Российского футбольного союза

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии стоимостью 900 тысяч евро – это более 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Кирпичный особняк площадью 567 квадратных метров расположен в туристической деревне Принги под Таллином на берегу Таллинского залива. Она является популярным местом у эстонцев – там есть торговый центр, бары, детский сад и школа.

Внутри дома сауна, парная, бассейн, тренажерный зал, несколько спален. Интерьер отделан шлифованным камнем, дубом и другими дорогими натуральными материалами. Дети Карпина имеют эстонское гражданство и ходят в местные образовательные учреждения.

Карпин решил уехать в Эстонию после завершения работы на посту наставника футбольного клуба "Ростов". При этом он остается главным тренером национальной сборной.