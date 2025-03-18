Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин купил дом почти за 1 млн евро в Эстонии
Его дети учатся в местной школе
18 марта 2025, 13:53, ИА Амител
Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии стоимостью 900 тысяч евро – это более 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
Кирпичный особняк площадью 567 квадратных метров расположен в туристической деревне Принги под Таллином на берегу Таллинского залива. Она является популярным местом у эстонцев – там есть торговый центр, бары, детский сад и школа.
Внутри дома сауна, парная, бассейн, тренажерный зал, несколько спален. Интерьер отделан шлифованным камнем, дубом и другими дорогими натуральными материалами. Дети Карпина имеют эстонское гражданство и ходят в местные образовательные учреждения.
Карпин решил уехать в Эстонию после завершения работы на посту наставника футбольного клуба "Ростов". При этом он остается главным тренером национальной сборной.
14:00:19 18-03-2025
Патриот .
14:05:29 18-03-2025
Человек (14:00:19 18-03-2025) Патриот .... Таких полно, страна только дойная корова, которая позволяет неплохо кормиться
14:30:43 18-03-2025
Человек (14:00:19 18-03-2025) Патриот .... Чей только !?
14:10:07 18-03-2025
смекает что к чему
14:10:48 18-03-2025
зачем ему там? отберут же теперь
14:11:44 18-03-2025
да нет, имеет прав где угодно жить и покупать, дело его конечно.
но коль он действующий тренер сборной России, то просто не могу не задаться вопросом: экстония-то нам как ? дружественная страна, али нет? ну может хотя бы нейтральная ?))
14:21:59 18-03-2025
Гость (14:11:44 18-03-2025) да нет, имеет прав где угодно жить и покупать, дело его коне... Вы, с одной стороны человек здравомыслящий, а с другой.... Вас не задевало, что Хиддинк - гражданин Нидерландов? особенно когда наша сборная голландцев сделала?
14:50:01 18-03-2025
Гость (14:21:59 18-03-2025) Вы, с одной стороны человек здравомыслящий, а с другой.... В...
так и ситуасьон сильно другой был.
сейчас не понятно, опять же, если по здравомыслию, то или портки надеть надо или крестик снять. а то Валерий Георгиевич и рыбку в Ростове и в Сбоной съел, и чешую в Эстонии реализовал.
14:20:07 18-03-2025
Вай,вай, вай. В недружественной стране дети учатся. А его с руководства сборной не снимут? Какие-то двойные стандарты у нас. В Эстонии нациков поболее будет чем в укропии.
14:26:01 18-03-2025
это его родина.. чего надо комментаторам? как буд-то иностранных тренеров не было ни разу... заработайте и покупайте, что хотите и где хотите.
14:28:41 18-03-2025
Российского футбола нет, это уже давно фейк, причем фейк массово никого не интересующий. Но деньги в нем "крутятся" не малые. Интересно как это вписывается в ныне актуальную экономическую ситуацию?
16:40:39 18-03-2025
зарплата Карпина в сборной России после ухода из "Ростова" возросла до 1,8 млн евро в год. Чудеса. Т.е сборной нет, она не играет (не считать же за соперников Гренаду, Замбию и т.д), а з/п растет будто на ЧМ вышли. За что спрашивается? Товарищеские матчи, да еще с такими соперниками,на то и товарищеские, да еще с такими соперниками, чтобы бесплатно поиграть в свое удовольствие :)).
18:51:28 18-03-2025
То есть ,заработанные в России 80 млн.рублей плавно "утекли" в Эстонию?
21:48:30 18-03-2025
и чо? тут Барнаулцы простые так же тратятся, а ему-то положено. там КЛИМАТ хороший