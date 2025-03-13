Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли команде из Челябинска
Команда опустилась на одну строку в турнирной таблице и теперь занимает 18-е место
13 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" в гостях уступили челябинскому "Челмету". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 12 марта и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 1:4.
Единственную шайбу у барнаульцев забросил в ворота хозяев льда Александр Когалев. Он отличился во втором периоде, когда динамовцы проигрывали 0:3.
Незадолго до окончания третьего периода при счете 1:3 динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но хоккеистам "Челмета" удалось забить шайбу в пустые ворота барнаульцев, и установить окончательный счет.
После этого поражения динамовцы опустились на одну строку в турнирной таблице и теперь занимают 18-е место. 14 марта "Динамо-Алтай" вновь на выезде сыграет против "Горняка-УГМК" из Верхней Пышмы.
01:32:47 14-03-2025
ЗАЧЕМ нужна такая команда? деньги отмываете?
05:51:22 14-03-2025
Гость (01:32:47 14-03-2025) ЗАЧЕМ нужна такая команда? деньги отмываете?... ]
Как посмотрю, вам ничего не нужно! Лишь пособия и выплаты. Чтобы паразитировать. А ты набери и натренируй другую команду, покажи на что способен!