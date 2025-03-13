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Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли команде из Челябинска

Команда опустилась на одну строку в турнирной таблице и теперь занимает 18-е место

13 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com
Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" в гостях уступили челябинскому "Челмету". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 12 марта и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 1:4.

Единственную шайбу у барнаульцев забросил в ворота хозяев льда Александр Когалев. Он отличился во втором периоде, когда динамовцы проигрывали 0:3.

Незадолго до окончания третьего периода при счете 1:3 динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но хоккеистам "Челмета" удалось забить шайбу в пустые ворота барнаульцев, и установить окончательный счет.

После этого поражения динамовцы опустились на одну строку в турнирной таблице и теперь занимают 18-е место. 14 марта "Динамо-Алтай" вновь на выезде сыграет против "Горняка-УГМК" из Верхней Пышмы.

Хоккей Спорт

Комментарии 2

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Гость

01:32:47 14-03-2025

ЗАЧЕМ нужна такая команда? деньги отмываете?

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Гость

05:51:22 14-03-2025

Гость (01:32:47 14-03-2025) ЗАЧЕМ нужна такая команда? деньги отмываете?... ]

Как посмотрю, вам ничего не нужно! Лишь пособия и выплаты. Чтобы паразитировать. А ты набери и натренируй другую команду, покажи на что способен!

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