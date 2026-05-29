Укус опасного членистоногого можно не заметить

29 мая 2026, 11:35, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В большинстве случаев человек не чувствует, как его кусает клещ, потому что слюна паразита состоит из обезболивающих и сосудорасширяющих веществ, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.

«В большинстве случаев присасывание клеща не вызывает болезненных ощущений, так как в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления саднения и зуда в месте присасывания», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему кус клеща не всегда приводит к заражению инфекционными заболеваниями.