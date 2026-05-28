В Роспотребнадзоре объяснили, что укус клеща не всегда приводит к заражению

Опасны только те кровососы, которые уже инфицированы

28 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости успокоил россиян: сам по себе укус клеща еще не гарантирует заражения.

«Важно понимать, что сам факт укуса клеща еще не означает заражение. Главную опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их нам при присасывании», — пояснил специалист.

По его словам, доля опасных клещей — переносчиков инфекций — варьируется от 10 до 50% в зависимости от региона и сезона. Причем эти показатели могут меняться год от года даже на одной и той же территории.