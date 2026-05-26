Ранняя диагностика и профилактика критически важны для предотвращения тяжелых последствий

26 мая 2026, 21:08, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Если клещ уже присосался к коже, необходимо аккуратно удалить его вместе с головкой, лучше всего используя пинцет и вращая по часовой стрелке, рассказала в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист также подчеркнула, что после удаления клеща его следует поместить в стерильную емкость для последующего анализа, чтобы исключить возможность заражения вирусными инфекциями.

По словам Лапы, народные методы, такие как использование спички или масла, не рекомендуются для удаления клещей.

«При появлении на коже покраснения, отека и повышении температуры до 38–39 градусов необходимо обратиться к врачу. На мой взгляд, консультация с медицинским специалистом важна в любом случае, поскольку только врач может правильно оценить состояние пациента», — уточнила эксперт.

Для предотвращения укусов клещей важно соблюдать меры предосторожности, включая избегание близкого контакта с кустарниками.