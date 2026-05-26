Терапевт Лапа перечислила тревожные симптомы после укуса клеща
Ранняя диагностика и профилактика критически важны для предотвращения тяжелых последствий
26 мая 2026, 21:08, ИА Амител
Если клещ уже присосался к коже, необходимо аккуратно удалить его вместе с головкой, лучше всего используя пинцет и вращая по часовой стрелке, рассказала в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.
Специалист также подчеркнула, что после удаления клеща его следует поместить в стерильную емкость для последующего анализа, чтобы исключить возможность заражения вирусными инфекциями.
По словам Лапы, народные методы, такие как использование спички или масла, не рекомендуются для удаления клещей.
«При появлении на коже покраснения, отека и повышении температуры до 38–39 градусов необходимо обратиться к врачу. На мой взгляд, консультация с медицинским специалистом важна в любом случае, поскольку только врач может правильно оценить состояние пациента», — уточнила эксперт.
Для предотвращения укусов клещей важно соблюдать меры предосторожности, включая избегание близкого контакта с кустарниками.
«Клещи обитают на высоте до метра, поэтому старайтесь держаться подальше от кустарников. Важно носить закрытую одежду, особенно брюки, чтобы защитить ноги. Регулярно проверяйте себя и свою одежду на наличие клещей после возвращения с улицы. Если вы обнаружили клеща на одежде, его следует аккуратно снять и уничтожить», — подытожила Лапа.
16:20:16 27-05-2026
полная ахинея
если клещ оказался заразным то хоть как его вытаскивай
тут работает такое правило
если ниже шеи укусил просто парализованный и больной будешь
если выше то конец, помрешь тогда
помогает только прививка но ее делают три раза под лопатку за полгода-год до укуса
никакие пост иньекции уже не помогут
12:26:11 28-05-2026
Гость (16:20:16 27-05-2026) полная ахинеяесли клещ оказался заразным то хоть как его... есть ускоренная схема вакцинации от клещевого энцефалита: 2 инъекции с интервалом в 2 недели. То есть за 4 недели ты вакцинирован от клеща. Проблема в том, что клещевой энцефалит не единственное заболевание, передаваемое клещом
13:30:01 29-05-2026
Гость (16:20:16 27-05-2026) полная ахинеяесли клещ оказался заразным то хоть как его... приятно видеть врача-инфекциониста в теме!! :-D :-D :-D