Задушил бывший муж. Раскрыты подробности гибели жительницы Барнаула, которая пропала в начале января

Следователи возбудили дело об убийстве

09 января 2023, 11:20, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Барнауле раскрыли убийство 38-летней женщины, замаскированное под безвестное исчезновение, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

О пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Отмечалось, что она исчезла по пути на работу. Когда её тело нашли, подробности не раскрывались, а в соцсетях писали, что о гибели жительницы города «ходит много слухов».

В региональном Следкоме рассказали, что труп женщины с признаками насильственной смерти нашли вечером 8 января на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего бывшего мужа потерпевшей.

«По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона», — рассказали в ведомстве.

Также добавили, что экс-супруг не желал выселяться, несмотря на официальный развод. Это предварительная версия, которую в ходе следствия предстоит проверить. Мужчину тем временем собираются заключить под стражу. Расследование продолжается.