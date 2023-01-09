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Задушил бывший муж. Раскрыты подробности гибели жительницы Барнаула, которая пропала в начале января

Следователи возбудили дело об убийстве

09 января 2023, 11:20, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле раскрыли убийство 38-летней женщины, замаскированное под безвестное исчезновение, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

О пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Отмечалось, что она исчезла по пути на работу. Когда её тело нашли, подробности не раскрывались, а в соцсетях писали, что о гибели жительницы города «ходит много слухов».

В региональном Следкоме рассказали, что труп женщины с признаками насильственной смерти нашли вечером 8 января на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего бывшего мужа потерпевшей.

«По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона», — рассказали в ведомстве.

Также добавили, что экс-супруг не желал выселяться, несмотря на официальный развод. Это предварительная версия, которую в ходе следствия предстоит проверить. Мужчину тем временем собираются заключить под стражу. Расследование продолжается.

Комментарии 9

  • Ещё не решили,заключать ли его под стражу или оформить под домашний арест.Так у него есть дом-квартира?
    09 января, Гость   Ответить
  • Любовь
    09 января, Гость   Ответить
  • Не сказано чья квартира, но раз был спор видимо общая, не понятно почему муж должен был выселяться, ну нас вроде после разводы имущество делится. Женщину жаль.
    09 января, Гость   Ответить
  • Так у него есть дом-квартира? - Ну откуда-то не хотел выселяться.
    09 января, Гость   Ответить
  • почему муж должен был выселяться," Вы сами додумали,что квартира общая? Выйди замуж,приведи в свою квартиру а потом попробуй высели при разводе,особенно из контингента, способного на убийство.
    09 января, Гость   Ответить
  • Интересно, чья щас хата ?
    09 января, Гость   Ответить
  • Интересно, чья щас хата ?" Будешь его ждать?
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, А что интересного? Дети остались в хате без мамы и этот дебил теперь решил квартирный вопрос на несколько лет.
    09 января, Гость   Ответить
  • А ПОЧЕМУ он должен был выселяться из СВОЕЙ квартиры, которую он приобрел (да, в браке, НО на деньги, полученные от продажи недвижимости, которую он получил по наследству от умерших родителей, а это не является совместно нажитым имуществом). Ощущение складывается такое, что просто хотели отжать квартиру у пацана, прекрасно зная, что у него нет никого из родных.
    11 января, Гость   Ответить
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