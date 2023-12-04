Когда закончится дефицит курятины на Алтае и куда "Черкизово" вложит 7 млрд рублей?

Полки в магазинах могут заполниться в ближайшие дни

04 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30 ноября крупнейший поставщик куриного мяса "Алтайский бройлер" (входит в структуру ПАО "Группа "Черкизово") завершил реконструкцию завода по убою и переработке мяса бройлеров, что позволило на 30% увеличить его производительность. Можно предположить, что с его запуском проблема с дефицитом мяса курицы в регионе будет решена. А к 2027 году "Черкизово" планирует на четверть нарастить производство мяса птицы в Алтайском крае. Общий объем вложений в проект составит 11,5 млрд руб.

Когда в Алтайском крае решится проблема с дефицитом мяса курицы?

Дефицит мяса курицы в начале ноября ощутили жители Алтайского края. В региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что эти перебои на Алтае, а также в ряде других сибирских регионов связаны с реконструкцией "Алтайского бройлера", которая началась 9 ноября, сообщал "Толк".

30 ноября крупное предприятие возобновило работу. Ее приостанавливали, чтобы провести модернизацию завода по убою и переработке мяса бройлеров. Его производительность выросла на 30%, рассказал во время интервью amic.ru заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов.

Благодаря строительству шести дополнительных птичников на откормочной площадке "Зональное-2" производство мяса птицы в 2023 году увеличилось на 14 тыс. тонн. Сейчас предприятие вышло на рубеж 86 тыс. тонн мяса в год. Кроме того, был запущен и цех по производству котлет, фарша, колбасок, его производительность – 20 тонн в сутки.

Все эти работы были проведены в рамках реализации первого этапа проекта, а впереди у "Черкизово" более амбициозные планы. Но уже сейчас теплится надежда, что проблема с дефицитом курятины в магазинах в ближайшие дни разрешится.

Какие дальнейшие планы у "Черкизово" по развитию производства на Алтае и что это даст региону?

В настоящее время в Алтайском крае группа "Черкизово" реализует второй этап проекта – строительство шести новых птичников на площадке откорма "Сафоновка". Их запуск запланирован на осень 2024 года, и это позволит увеличить производство еще на 14-15 тысяч тонн мяса птицы, сообщил Александр Лукьянов.

В перспективе строительство двух откормочных площадок "Соколово-1", "Соколово-2" – на 12 птичников каждая. К проектированию приступят в следующем году. Также в 2024-м в связи с увеличением поголовья начнется модернизация комбикормового завода, мощность производства которого на данный момент составляет 11 тыс. тонн. После реконструкции она будет доведена до 20 тыс. тонн.

"В проект уже инвестировано 3,7 млрд руб., общий объем вложенных средств составит 11,5 млрд руб. Реализация проекта не только увеличит производство мяса птицы на предприятии до 115-117 тыс. тонн в год, но и позволит создать не менее 400 новых рабочих мест. Кроме того, региональный бюджет получит более крупные налоговые отчисления, внутренний рынок будет наполнен качественной продукцией", – отметил Александр Лукьянов.

Собеседник агентства также добавил, что пока инвестор сконцентрирован на развитии птицеводческого кластера в регионе. Однако в долгосрочной перспективе может быть рассмотрен и вопрос развития свиноводства.

Напомним, соглашение о масштабном инвестпроекте по развитию птицеводческого кластера было подписано правительством Алтайского края и группой "Черкизово" в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме. В июле 2021 года на предприятии произошел серьезный пожар. Его работа была возобновлена в конце октября 2021 года.

А почему всегда доступная и бюджетная курятина уже стоит как свинина?

Цены на бройлеров в России начали расти еще летом и этот процесс до сих пор продолжается. По данным Алтайкрайстата, если охлажденные и мороженые куры 7 августа стоили 204,90 рубля за кг, то к 27 ноября их цена составила 249,81 рубля за кг. При этом куриное филе в Барнауле дешевле 500 рублей за килограмм днем с огнем не сыщешь. Цены на курицу взлетели настолько сильно, что производители колбас стали заменять курицу свининой.

Среди главных причин, которые повлияли на рост цен на мясо бройлеров, называли подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц, объяснял MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко. Кроме того, сказалось и подорожание кормов для птицы, дороговизна оборудования, рост тарифов и увеличение спроса на курицу.

"Раньше курица была самым дешевым мясом. Теперь она догонит все то, что подорожало ранее, в первую очередь – свинину, а также говядину и баранину", – отметил Потапенко.

Как ранее сообщал amic.ru, чтобы стабилизировать цены, Минсельхоз РФ предложил ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины и пищевого яйца, а также запрет на вывоз этих продуктов. По данным Росстата, с начала 2023 года к 26 октября курятина подорожала на 28,5%, яйца – на 15,9%.

Ранее сообщили, что цены на курицу могут вырасти еще на 20-30% до конца 2023 года.

О том, с какими результатами завершают аграрный год крестьяне Алтайского края, какие другие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут реализованы в регионе и многом другом, читайте в большом интервью с Александром Лукьяновым на amic.ru.