Когда закончится дефицит курятины на Алтае и куда "Черкизово" вложит 7 млрд рублей?
Полки в магазинах могут заполниться в ближайшие дни
04 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
30 ноября крупнейший поставщик куриного мяса "Алтайский бройлер" (входит в структуру ПАО "Группа "Черкизово") завершил реконструкцию завода по убою и переработке мяса бройлеров, что позволило на 30% увеличить его производительность. Можно предположить, что с его запуском проблема с дефицитом мяса курицы в регионе будет решена. А к 2027 году "Черкизово" планирует на четверть нарастить производство мяса птицы в Алтайском крае. Общий объем вложений в проект составит 11,5 млрд руб.
Когда в Алтайском крае решится проблема с дефицитом мяса курицы?
Дефицит мяса курицы в начале ноября ощутили жители Алтайского края. В региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что эти перебои на Алтае, а также в ряде других сибирских регионов связаны с реконструкцией "Алтайского бройлера", которая началась 9 ноября, сообщал "Толк".
30 ноября крупное предприятие возобновило работу. Ее приостанавливали, чтобы провести модернизацию завода по убою и переработке мяса бройлеров. Его производительность выросла на 30%, рассказал во время интервью amic.ru заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов.
Благодаря строительству шести дополнительных птичников на откормочной площадке "Зональное-2" производство мяса птицы в 2023 году увеличилось на 14 тыс. тонн. Сейчас предприятие вышло на рубеж 86 тыс. тонн мяса в год. Кроме того, был запущен и цех по производству котлет, фарша, колбасок, его производительность – 20 тонн в сутки.
Все эти работы были проведены в рамках реализации первого этапа проекта, а впереди у "Черкизово" более амбициозные планы. Но уже сейчас теплится надежда, что проблема с дефицитом курятины в магазинах в ближайшие дни разрешится.
Какие дальнейшие планы у "Черкизово" по развитию производства на Алтае и что это даст региону?
В настоящее время в Алтайском крае группа "Черкизово" реализует второй этап проекта – строительство шести новых птичников на площадке откорма "Сафоновка". Их запуск запланирован на осень 2024 года, и это позволит увеличить производство еще на 14-15 тысяч тонн мяса птицы, сообщил Александр Лукьянов.
В перспективе строительство двух откормочных площадок "Соколово-1", "Соколово-2" – на 12 птичников каждая. К проектированию приступят в следующем году. Также в 2024-м в связи с увеличением поголовья начнется модернизация комбикормового завода, мощность производства которого на данный момент составляет 11 тыс. тонн. После реконструкции она будет доведена до 20 тыс. тонн.
"В проект уже инвестировано 3,7 млрд руб., общий объем вложенных средств составит 11,5 млрд руб. Реализация проекта не только увеличит производство мяса птицы на предприятии до 115-117 тыс. тонн в год, но и позволит создать не менее 400 новых рабочих мест. Кроме того, региональный бюджет получит более крупные налоговые отчисления, внутренний рынок будет наполнен качественной продукцией", – отметил Александр Лукьянов.
Собеседник агентства также добавил, что пока инвестор сконцентрирован на развитии птицеводческого кластера в регионе. Однако в долгосрочной перспективе может быть рассмотрен и вопрос развития свиноводства.
Напомним, соглашение о масштабном инвестпроекте по развитию птицеводческого кластера было подписано правительством Алтайского края и группой "Черкизово" в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме. В июле 2021 года на предприятии произошел серьезный пожар. Его работа была возобновлена в конце октября 2021 года.
А почему всегда доступная и бюджетная курятина уже стоит как свинина?
Цены на бройлеров в России начали расти еще летом и этот процесс до сих пор продолжается. По данным Алтайкрайстата, если охлажденные и мороженые куры 7 августа стоили 204,90 рубля за кг, то к 27 ноября их цена составила 249,81 рубля за кг. При этом куриное филе в Барнауле дешевле 500 рублей за килограмм днем с огнем не сыщешь. Цены на курицу взлетели настолько сильно, что производители колбас стали заменять курицу свининой.
Среди главных причин, которые повлияли на рост цен на мясо бройлеров, называли подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц, объяснял MSK1.RU предприниматель Дмитрий Потапенко. Кроме того, сказалось и подорожание кормов для птицы, дороговизна оборудования, рост тарифов и увеличение спроса на курицу.
"Раньше курица была самым дешевым мясом. Теперь она догонит все то, что подорожало ранее, в первую очередь – свинину, а также говядину и баранину", – отметил Потапенко.
Как ранее сообщал amic.ru, чтобы стабилизировать цены, Минсельхоз РФ предложил ввести на 2024 год беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины и пищевого яйца, а также запрет на вывоз этих продуктов. По данным Росстата, с начала 2023 года к 26 октября курятина подорожала на 28,5%, яйца – на 15,9%.
Ранее сообщили, что цены на курицу могут вырасти еще на 20-30% до конца 2023 года.
О том, с какими результатами завершают аграрный год крестьяне Алтайского края, какие другие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут реализованы в регионе и многом другом, читайте в большом интервью с Александром Лукьяновым на amic.ru.
07:25:42 04-12-2023
То деноминация или инфляция или цены на бензин на газ и электричество или куры исчезли... Да когда же мы нормалььно и спокойно жить будем?
11:44:13 04-12-2023
... (07:25:42 04-12-2023) То деноминация или инфляция или цены на бензин на газ и элек... Мы и наши дети уже не будем.
19:49:39 04-12-2023
... (07:25:42 04-12-2023) То деноминация или инфляция или цены на бензин на газ и элек... Никогда!
07:32:14 04-12-2023
Строить гигантские комплексы и зависеть от завозимого яйца? Наши птицефабрики не могут произвести инкубаторное яйцо? Может нужно в консерватории что-то подправить?
09:04:01 04-12-2023
Гость (07:32:14 04-12-2023) Строить гигантские комплексы и зависеть от завозимого яйца? ... Со стороны птицеводов это враньё и отговорки. Даже в Алтайском крае есть есть большая птицефабрика, реализующая инкубационное яйцо. А исчезла курятина из продажи по единственной причине - из-за тотального вывоза её в Китай ...
12:05:05 04-12-2023
Чучмек (09:04:01 04-12-2023) Со стороны птицеводов это враньё и отговорки. Даже в Алтайск... Этот всё со своей идеей про Китай носится. Китай сам тебя куриным мясом завалит при желании.
12:06:48 04-12-2023
Чучмек (09:04:01 04-12-2023) Со стороны птицеводов это враньё и отговорки. Даже в Алтайск... вот именно, думают, народ сплошь дураки и не понимают, что яйцо и мясо вывозится за границу
17:23:35 04-12-2023
Чучмек (09:04:01 04-12-2023) Со стороны птицеводов это враньё и отговорки. Даже в Алтайск... Совершенная правда! Кормим другие страны и всю жизнь так. Ещё правда, что цены на курятину и продукцию из неё, а также на яйцо куриное не понизятся. С Новым годом, дорогие!
09:04:27 04-12-2023
Гость (07:32:14 04-12-2023) Строить гигантские комплексы и зависеть от завозимого яйца? ... Похоже там давно надо это было делать.
10:04:21 04-12-2023
Гость (07:32:14 04-12-2023) Строить гигантские комплексы и зависеть от завозимого яйца? ... Камень-на-Оби производит инкубационное яйцо
08:25:45 04-12-2023
вчера из морозилки в гараже принес пару курей. дефицита не заметил.
08:26:11 04-12-2023
Ездил летом к бабушке в деревню и видел процесс выращивания кур. Там главное зерно. Раздавайте деревенским зерно бесплатно и они уже к осени завалят страну курятиной.
09:09:34 04-12-2023
Гость (08:26:11 04-12-2023) Ездил летом к бабушке в деревню и видел процесс выращивания ... Да вы что,зерно,да ещё и бесплатно?Бабушке ?Для курей?А как же Африка?Вы ,разве ,об этом не подумали?Однако,несознательный ,вы,Гость,как я посмотрю.
12:34:27 04-12-2023
Гость (08:26:11 04-12-2023) Ездил летом к бабушке в деревню и видел процесс выращивания ... И тоже бесплатной?
20:18:30 04-12-2023
Гость (08:26:11 04-12-2023) Ездил летом к бабушке в деревню и видел процесс выращивания ... А чего бабушки??? Самим слабо купить цыплят, корма, сделать клетки, вольер, курятник и , с песней вперёд, выращивать курочек, петушков. Всё на кого то надеяться привыкли! Сами, сами.
08:10:15 05-12-2023
Гость (08:26:11 04-12-2023) Ездил летом к бабушке в деревню и видел процесс выращивания ... Нельзя своим. Лучше чужим бесплатно.
09:40:47 04-12-2023
Они зерно бесплатно возьмут, кур продадут, налоги не заплатят. Не нужно это государству, убыток. Им проще одного тотально контролировать, чем всю деревню по отдельности. А так да, брал с рук неделю назад гусей. 750руб/кг Это ещё ладно. Ждём, когда собирателей ягод и грибов заставят сдавать всё в сети, и перепродавать в 2 раза дороже всё
10:07:13 04-12-2023
Раздавайте деревенским зерно бесплатно и они уже к осени завалят страну курятиной.----- о нет!!! Варить ее по три часа и жрать эти непроваренные волокна... бабушки пусть в китай ЭТО продают)
10:23:53 04-12-2023
Гость (10:07:13 04-12-2023) Раздавайте деревенским зерно бесплатно и они уже к осени зав... Самое интересное, что бабушки цыплят для своего подворья покупают на этих же птицефабриках. И без ветпрепаратов они расти не могут. А чем их там бабушки кормят - одному богу известно!
12:37:42 04-12-2023
Гость (10:23:53 04-12-2023) Самое интересное, что бабушки цыплят для своего подворья пок... Видно заслуженного куровода! Так-то в деревне цыплят никогда раньше ветпрепаратами не кормили и ничего- росли!
14:38:38 04-12-2023
Гость (10:23:53 04-12-2023) Самое интересное, что бабушки цыплят для своего подворья пок... любите ветпрепараты,гормоны роста и эмульсию из инъектора? тогда вам не курочка нужна...
23:39:38 04-12-2023
Гость (10:23:53 04-12-2023) Самое интересное, что бабушки цыплят для своего подворья пок... Ты не поверишь, но птицефабрика самим не хватает, чтобы ещё продавать каким то бабушкам
10:13:37 04-12-2023
стандартная обкатанная система "обоснованного" повышения цен. То с крупами, зерном, то с мясом - система одинакова: придерживаем реализацию, создаём вброс и ажиотаж, мол не урожай в очередной раз, понос, золотуха у животных, ремонт предприятий и т.д. - всего мало, надо повысить цены. Цены взлетают, проверки идут лесом, т.к. дефицит, всё утрясается и о чудо - всё есть в необходимом количестве, но уже по более высоким ценам, которые НЕ понизятся при увеличении количества продукции...
11:46:50 04-12-2023
Гость (10:13:37 04-12-2023) стандартная обкатанная система "обоснованного" повышения цен... Ну вы экономист от бога)))
10:32:28 04-12-2023
"При этом куриное филе в Барнауле дешевле 500 рублей за килограмм днем с огнем не сыщешь." Вчера в красной продуктовой сети купил филе курятины по 400 руб. (дороговато, но что делать). В желто-зеленой сети, действительно - днем с огнем ее не сыщешь
10:39:51 04-12-2023
Поглотил "Черкизово" Алтай
10:45:23 04-12-2023
Вот очень много появилось провокаторов ,которые кричат не "гнобить " рынок (типа рыночная экономика,частный бизнес). Так и нет ,в ряде стран имеется продуктовая ,надзорная служба,у нас это министры (которые не очень то следят за своими обязанностями).Более того ,имеется много зарубежных фирм которые с радостью "закидают" нас с вами даже более качественными курами и яйцами и даже дешевле,но опять это всё решают господа министры. А между тем цены то у нас "как на дожжах". Да уж.
14:10:23 04-12-2023
Скоро на курятину нужно будет брать в ипотеку. Помню семидесятые годы прошлого века, купишь "синенькую" начнешь варить, запах на весь подъезд пятиэтажки. Сосед над потолком, Марк Яковлевич, при встрече говорил - вы, кууручку варили, до чего божественный запах.... Сейчас сваришь курицу, похудеет на половину своего веса, а вкус, трава травой.
04:56:18 05-12-2023
Гость (12:05:05 04-12-2023) Этот всё со своей идеей про Китай носится. Китай сам тебя к... И поддельными яйцами