Роднина, Ягудин и Шубенков. Как в Барнауле отметили пять лет проекта «Герои с нашего двора»

Мероприятие прошло в зале «Сибирь»

6 декабря 2022, 12:48

В воскресенье, 4 декабря, в барнаульском концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию всероссийского проекта «Герои с нашего двора». За это время в районах и городах появились сотни плакатов с перспективными и талантливыми юными спортсменами.

Сейчас проект «Герои с нашего двора» реализуют в 31 регионе страны. Руководит проектом в Алтайском крае Анна Серова. Сейчас «Герои с нашего двора» рассказывают также о достижениях не только молодых спортсменов, но и о героях из других сфер: творческих коллективах, мамах и папах, людях с ограниченными возможностями здоровья и героях поколений. Цель организаторов — расширять географию проекта уже за территорию России.

По случаю пятилетнего юбилея в Барнаул приехали известные в прошлом спортсмены Ирина Роднина и Алексей Ягудин. Также в празднике приняли участие руководитель проекта в СФО Александр Борматов и известный барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.

Как отметили юбилей проекта «Герои с нашего двора» — смотрите в нашем фоторепортаже.

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