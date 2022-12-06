Роднина, Ягудин и Шубенков. Как в Барнауле отметили пять лет проекта «Герои с нашего двора»

В воскресенье, 4 декабря, в барнаульском концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию всероссийского проекта «Герои с нашего двора». За это время в районах и городах появились сотни плакатов с перспективными и талантливыми юными спортсменами.

Сейчас проект «Герои с нашего двора» реализуют в 31 регионе страны. Руководит проектом в Алтайском крае Анна Серова. Сейчас «Герои с нашего двора» рассказывают также о достижениях не только молодых спортсменов, но и о героях из других сфер: творческих коллективах, мамах и папах, людях с ограниченными возможностями здоровья и героях поколений. Цель организаторов — расширять географию проекта уже за территорию России.

По случаю пятилетнего юбилея в Барнаул приехали известные в прошлом спортсмены Ирина Роднина и Алексей Ягудин. Также в празднике приняли участие руководитель проекта в СФО Александр Борматов и известный барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.

Как отметили юбилей проекта «Герои с нашего двора» — смотрите в нашем фоторепортаже.