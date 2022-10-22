Барнаульцы смогут проверить свое здоровье в ТЦ

В ТРЦ «Пионер» врачи бесплатно проверят здоровье барнаульцев 22 октября. Все желающие смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также измерить глазное и артериальное давление.

Курильщикам расскажут о том, сколько угарного газа они выдыхают, а всем остальным проверят работу сердечно-сосудистой системы и силу рук.

Врачи будут вести приём барнаульцев до 17:00.

Также в рамках Дня борьбы с инсультом здесь откроют интерактивную выставку, посвящённую здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поучаствовал в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где один из парламентариев предложил повысить зарплаты сельским медработникам.