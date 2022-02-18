Большинство россиян столкнулись с постковидным синдромом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Об обнаружении у себя симптомов болезни рассказали 79% опрошенных. Чаще всего люди жаловались на длительную потерю обоняния и вкуса, одышку, тревожность и слабость. Также среди симптомов «постковида» называют нарушение слуха, проблемы с памятью, рассеянность, потерю волос и длительный кашель.

80% из числа тех, кто почувствовал на себе проявление постковидного синдрома, решили не проходить реабилитацию. Люди думают, что всё пройдёт самостоятельно, но эксперты утверждают, что неправильное лечение может привести к серьёзным последствиям.