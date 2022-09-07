Россиянам подсказали полезную альтернативу колбасе. И это весьма неожиданно

Терапевт Елена Тихомирова рассказала Ura.ru, что колбасу можно заменить ветчиной.

«Наименее вредной будет ветчина. Можно найти низкокалорийные сорта, в которых будет буквально 100 калорий. Так же как и в куриной грудке. Там будет немного жира и около десяти граммов белка», — отметила эксперт.

Если же нравится именно колбаса, то Тихомирова посоветовала съедать не более 50 граммов за один раз, особенно если есть проблемы с лишним весом.

«Количество пищевых добавок в колбасе может быть различным. Если мы любим колбасу, то должны внимательно читать этикетку. Сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель кладёт очень много пищевых добавок — это длинный список Е. Максимально полезной будет колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок», — уточнила терапевт.

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