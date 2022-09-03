Спортивный врач рассказал о том, какие продукты полезно включить в рацион осенью

Нутрициолог и спортивный врач Александр Брыкин рассказал о том, какие продукты питания стоит включить в рацион в осенний период. Его слова передаёт RT.

Специалист отметил, что в период распространения сезонных болезней нужно позаботиться о том, чтобы организм получал больше витамина С, который содержится в цитрусах, клюкве, осенних ягодах, квашеной капусте, болгарском перце и томатах.

Также в пищу стоит употреблять небольшое количество лука и чеснока, а из специй нутрициолог советует использовать куркуму. Эти продукты помогут защитить организм от распространения болезней.

Для «бодрости духа» Брыкин посоветовал есть больше рыбы, орехи, горький шоколад, мясо и птицу. Также специалист отметил, что нужно обратить внимание на продукты, которые содержат витамин D (растительное масло, семечки).