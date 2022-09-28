Три пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки выявили 699 случаев заражения коронавирусом, умерло трое заболевших, сообщает оперштаб.

Госпитализировали ещё 56 человек, а выздоровели — 1 062.

В целом по России на сегодня зарегистрировали 40 017 заражённых и 111 смертей.

Ранее глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал, как в крае борются с дефицитом медработников.