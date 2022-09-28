Три пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки
Госпитализировали ещё 56 человек
28 сентября 2022, 16:02, Никита Черников
В Алтайском крае за сутки выявили 699 случаев заражения коронавирусом, умерло трое заболевших, сообщает оперштаб.
Госпитализировали ещё 56 человек, а выздоровели — 1 062.
В целом по России на сегодня зарегистрировали 40 017 заражённых и 111 смертей.
Ранее глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал, как в крае борются с дефицитом медработников.
Комментарии
Новости партнеров