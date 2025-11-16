Девятилетняя Арина замерзла и зашла погреться в магазин

16 ноября 2025, 18:57, ИА Амител

Поиск пропавших людей / Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В Красноярске снова заговорили о пропавших людях. Волонтерам на этот раз пришлось искать девятилетнюю Арину Тебенькову. Город всполошился из-за тревожного совпадения, ведь также зовут и маленькую дочь семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге 28 сентября. Об этом сообщает aif.ru.

Известно, что ребенок вышел из дома утром со школьным рюкзаком и сменной обувью. Однако к вечеру девочка не пришла домой.

Данные о пропаже поступили в отряд "ЛизаАлерт" 14 ноября. Волонтеры сразу же запустили все стандартные механизмы поиска: собрали группу добровольцев, сделали репосты в соцсетях и рассылки с помощью мобильных операторов.

Время шло, на улице похолодало до -8 градусов, а местонахождение ребенка так и не установили. Но вскоре наступил переломный момент в поисках. В одном из местных цветочных магазинов появилась маленькая посетительница. Подробностями поделилась продавец Тарина.

«Когда она зашла ко мне, она просто спросила: "Можно я погреюсь?" Я ответила: "Да, конечно, заходи". Она села, разделась. И только потом во время разговора я спросила у нее, почему она так поздно находится одна на улице. Девочка ответила, что на улице потемнело, и она не знает, как найти дорогу домой», – рассказала школьница.

Девушка угостила Арину печеньем и спросила, помнит ли та свой адрес. Она ответила отрицательно, но описала, как выглядит дом и площадка. Тогда Тарина начала личный поиск: нашла чат дома и обратилась за помощью к местной жительнице, а затем сфотографировала школьницу и отправила кадр в мессенджере. Параллельно она вызвала полицию. Волонтеры, получив координаты пропавшей девочки, немедленно выехали к магазину и сообщили маме Арины, где находится ее дочь.

Выяснилось, что школьница уже терялась в апреле. Тогда ее пропажа также взбудоражила весь город.

Напомним, в конце сентября семья Усольцевых отправилась в туристический поход к скале Буратинка и пропала. Активные поиски с участием сотен волонтеров шли до 12 октября, но вскоре их попросили покинуть место. Сейчас в операции задействованы только профессиональные спасатели и силовики. Новой информации о пропавших туристах до сих пор нет.

Машина Усольцевых с деньгами и вещами осталась на окраине поселка Кутурчин. За время поисков были озвучены разные версии их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в США. Следствие считает приоритетной версию о несчастном случае.