На Алтае зафиксирован спад промышленного производства

Индекс промпроизводства в крае составил 97,8%

09 февраля 2026, 19:05, ИА Амител

На заводе / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае и Республике Алтай сократилось промышленное производство, следует из данных Алтайкрайстата.

Согласно подсчетам, индекс промышленного производства в крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.

Индекс промпроизводства в Республике Алтай составил 99,1%. По сравнению с 2024 годом добыча полезных ископаемых упала на 3,3%, обработка — на 1,3%.

Ранее стало известно, что на Алтае самые низкие зарплаты на производстве среди регионов Сибири. В частности, в крае медиана зарплатного предложения в два раза меньше, чем в Республике Тыва или в Иркутской области.