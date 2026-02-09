На Алтае зафиксирован спад промышленного производства
Индекс промпроизводства в крае составил 97,8%
09 февраля 2026, 19:05, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае и Республике Алтай сократилось промышленное производство, следует из данных Алтайкрайстата.
Согласно подсчетам, индекс промышленного производства в крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.
Индекс промпроизводства в Республике Алтай составил 99,1%. По сравнению с 2024 годом добыча полезных ископаемых упала на 3,3%, обработка — на 1,3%.
Ранее стало известно, что на Алтае самые низкие зарплаты на производстве среди регионов Сибири. В частности, в крае медиана зарплатного предложения в два раза меньше, чем в Республике Тыва или в Иркутской области.
Надо еще налоги поднять и потом удивиться
00:10:32 10-02-2026
ну и норм. Природе больше достанется
06:22:10 10-02-2026
А налог за выход из дома заплатили ?
10:07:56 10-02-2026
Не может быть!! Лежачее упасть не может!!!