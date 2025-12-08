Алтайские промышленники обсудили предыдущие удачные годы и как сейчас выйти из "кризиса"
Как отметил депутат АКЗС Владимир Семенов, необходимо стратегическое планирование в коридоре 5–15 лет и стабильные правила игры на эти годы
08 декабря 2025, 14:29, ИА Амител
Индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2025 году снизился по нескольким причинам. Это, в частности, банковская политика и бурный рост производства в предыдущие годы. Однако кризисы рано или поздно заканчиваются и нужно уже сейчас готовиться к новому росту. Это обсуждали на отчетно-выборном собрании Союза промышленников Алтайского края в пятницу, 5 декабря, пишет "Атмосфера".
Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае за девять месяцев 2025 года составляет 97%, в прошлом и позапрошлом годах ИПП был выше 100%. Тем не менее промпроизводство за три года увеличилось на 12,5%. При этом в среднем по России прирост составил порядка 11%, а по Сибирскому федеральному округу всего 1%.Экс-председатель правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман отчетные три года работы Союза промышленников и работы отрасли в крае охарактеризовал так: первые два года были довольно удачные, с ростом производства, с прибылью, с ростом зарплаты.
«К сожалению, последний, третий год, считает Герман, будет провальный. Пока в отдельных отраслях. Но если кризис продлится, то это может довольно плохо кончиться. Причину Виктор Герман видит в высокой ключевой ставке ЦБ и политике ведущих банков», – отмечает издание.
Как указал министр промышленности и торговли Вячеслав Химочка, алтайские предприятия работали все это время в условиях роста оборонного заказа, ухода некоторых иностранных поставщиков, нестабильности курса валют, ужесточения денежно-кредитной политики и дефицита квалифицированных кадров.
«Мы последние три года развивались опережающими темпами», – указал Химочка.
Годовой объем производства по итогам 2025 года в денежном выражении, по прогнозам регионального Минпромэнерго, составит порядка 900 млрд рублей – это почти на 40% выше уровня 2022 года.
Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов отметил, что когда промышленные предприятия ведут стратегическое планирование в коридоре 5–15 лет, то необходимо иметь на эти сроки стабильные правила игры.
Несколько месяцев назад правительство РФ утвердило стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года. По поручению президента России подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года. Это, по мнению Семенова, приведет к изменению федерального и регионального законодательства.
Сейчас, считает Семенов, нужно пользоваться окнами возможностей, которые всегда возникают из-за изменений в экономике.
«Мы рассчитываем на союз как на партнера, который способен давать компетентные решения и формировать общее отраслевое мнение», – подчеркнул Семенов.
14:58:04 08-12-2025
"К сожалению, последний, третий год, считает Герман, будет провальный. Пока в отдельных отраслях. Но если кризис продлится, то это может довольно плохо кончиться." --- Вроде бы сидят в дорогих галстуках, а понять истину не могут.
15:13:42 08-12-2025
Планирование на 5-15 лет. Звучит как анекдот)
16:08:18 08-12-2025
Не стабильные правила игры во всем виноваты, а нехватка ученых, специалистов высших категорий, производственно-технической базы и полное отсутствие инженерно-технического состава для разработки и внедрения стратегически важных инженерных решений.
Мы плетемся в хвосте всех научно-производственных решений, потому что купи-продай-успей у нас в приоритете.
16:38:53 08-12-2025
Сначала бегло прочитал заголовок "Алтайские злоумышленники..."
))))))
А может так оно и есть?...
02:48:46 09-12-2025
нормальных управленцев назначайте! а то на рти кого попало в маркетинг садят, так они там рушат ВСЁ вместо нормальной работы!